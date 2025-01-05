Gidenler belirleyecek

Galatasaray'ın Göztepe'yi 2-1 mağlup ettiği maçtan sonra açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Okan Buruk, "İzin sonrası lige dönmek bazen zor oluyor. Maç beklediğimiz gibi geçti. Rakibin bir oyunu var geçişi etkili yapıyorlar tam düşündüğümüz gibi geçti. Maçı izlerken kenardan çok zevk almadım" dedi. Transfer konusunda da açıklama yapan Buruk, "Takımımıza destek olacak oyuncuları alacağız. Ayrılmak isteyen oyuncular da oluyor bu dönemde. Bizi en çok zorlayan şey Avrupa listesi oluyor. Ayrılacak oyunculara göre pozisyon alacağız. Her maçı kazanmak için kadromuzu kurmamız gerekiyor" diye konuştu.

BURUK İYİ İŞLER YAPIYOR

G.Saray'ın yaşayan efsanelerinden Hagi, eski takım arkadaşı teknik direktör Okan Buruk'u övdü. G.Saray Dergisi'ne açıklamalarda bulunan Hagi, "Okan Buruk bizden birisi. G.Saray'da çok iyi işler çıkartıyor" ifadelerini kullandı.