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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan İlkay Gündoğan bombası! Transferi canlı yayında duyurdu

Galatasaray'dan İlkay Gündoğan bombası! Transferi canlı yayında duyurdu

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig ve Avrupa'da şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Victor Osimhen hamlesiyle büyük yankı uyandıran Cimbom, yeniden Avrupa'ya ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor. Orta sahaya takviye yapması beklenen sarı kırmızılıların İlkay Gündoğan için harekete geçtiği öğrenildi. Sarı kırmızılı kulübün efsane ismi transferi canlı yayında duyurdu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2025 Pazar 14:33
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Galatasaray'dan İlkay Gündoğan bombası! Transferi canlı yayında duyurdu

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe'yi konuk etti.

Galatasaray'dan İlkay Gündoğan bombası! Transferi canlı yayında duyurdu

Ligde yoluna namağlup devam eden Cimbom, zorlandığı karşılaşmada rakibini 2-1 mağlup etti.

Galatasaray'dan İlkay Gündoğan bombası! Transferi canlı yayında duyurdu

Sarı kırmızılılara 3 puanı getiren golleri Victor Osimhen ve Yunus Akgün kaydetti.

Galatasaray'dan İlkay Gündoğan bombası! Transferi canlı yayında duyurdu

Ligde ve Avrupa'da kupayı hedefleyen Galatasaray'da gözler ara transfer dönemine çevrildi.

Galatasaray'dan İlkay Gündoğan bombası! Transferi canlı yayında duyurdu

BURUK TRANSFER MÜJDESİ VERDİ

Göztepe maçı sonrası transfer hakkında konuşan Okan Buruk, "Ayın 13'ünde transfer başlıyor. Hem alacağımız oyuncular var, hem de ayrılmak isteyenler var.

Galatasaray'dan İlkay Gündoğan bombası! Transferi canlı yayında duyurdu

UEFA Avrupa Ligi kadrosuna 3 kişi eklemek çok zor. Mauro Icardi sakatlığı sonrası her yerde oynayabilecek oyuncu şart oldu. Ayrılacak oyunculara göre pozisyon alacağız. Görüşmeleri yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan İlkay Gündoğan bombası! Transferi canlı yayında duyurdu

Orta saha ve forvet hattına takviye yapması beklenen sarı kırmızılılar dünyaca ünlü bir isme daha kancayı taktı.

Galatasaray'dan İlkay Gündoğan bombası! Transferi canlı yayında duyurdu

Trt Spor'da Galatasaray-Göztepe maçını yorumlayan sarı kırmızılıların efsane futbolcularından Tugay Kerimoğlu, sürpriz bir transfer iddiasında bulundu.

Galatasaray'dan İlkay Gündoğan bombası! Transferi canlı yayında duyurdu

Tugay Kerimoğlu, Galatasaray'ın İlkay Gündoğan'ı transfer etmek üzere olduğunu söyledi.

Galatasaray'dan İlkay Gündoğan bombası! Transferi canlı yayında duyurdu

"YÜZDE 85-90 G.SARAY'A GELEBİLİR"

Kerimoğlu, "İnsanlara hayal satmayı sevmem ama yüzde 85-90 İlkay Gündoğan.

Galatasaray'dan İlkay Gündoğan bombası! Transferi canlı yayında duyurdu

Net değil, yüzde 85-90. Devre arası veya lig sonunda İlkay Gündoğan, Galatasaray'a gelebilir." dedi.

Galatasaray'dan İlkay Gündoğan bombası! Transferi canlı yayında duyurdu

OKAN BURUK'TAN İLKAY GÜNDOĞAN AÇIKLAMASI

İlkay Gündoğan'ı her takım ister. İyi bir Galatasaraylı hepimiz biliyoruz.

Galatasaray'dan İlkay Gündoğan bombası! Transferi canlı yayında duyurdu

Bir gün Galatasaray forması giymesi herkesi sevindirir. Manchester City'de devam ediyor. Sezonu da orada bitirecek gibi. Gabriel Sara da onun gibi kaliteli.

Galatasaray'dan İlkay Gündoğan bombası! Transferi canlı yayında duyurdu

Bu sezon Manchester City formasıyla 25 maçta görev alan tecrübeli oyuncu 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'dan İlkay Gündoğan bombası! Transferi canlı yayında duyurdu

Piyasa değeri 10 milyon Euro olan İlkay Gündoğan'ın sözleşmesi gelecek sezon sona eriyor.

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