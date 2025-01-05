Galatasaray'dan İlkay Gündoğan bombası! Transferi canlı yayında duyurdu
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig ve Avrupa'da şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Victor Osimhen hamlesiyle büyük yankı uyandıran Cimbom, yeniden Avrupa'ya ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor. Orta sahaya takviye yapması beklenen sarı kırmızılıların İlkay Gündoğan için harekete geçtiği öğrenildi. Sarı kırmızılı kulübün efsane ismi transferi canlı yayında duyurdu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Ligde ve Avrupa'da kupayı hedefleyen Galatasaray'da gözler ara transfer dönemine çevrildi.
BURUK TRANSFER MÜJDESİ VERDİ
Göztepe maçı sonrası transfer hakkında konuşan Okan Buruk, "Ayın 13'ünde transfer başlıyor. Hem alacağımız oyuncular var, hem de ayrılmak isteyenler var.
UEFA Avrupa Ligi kadrosuna 3 kişi eklemek çok zor. Mauro Icardi sakatlığı sonrası her yerde oynayabilecek oyuncu şart oldu. Ayrılacak oyunculara göre pozisyon alacağız. Görüşmeleri yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
Orta saha ve forvet hattına takviye yapması beklenen sarı kırmızılılar dünyaca ünlü bir isme daha kancayı taktı.
Trt Spor'da Galatasaray-Göztepe maçını yorumlayan sarı kırmızılıların efsane futbolcularından Tugay Kerimoğlu, sürpriz bir transfer iddiasında bulundu.
Tugay Kerimoğlu, Galatasaray'ın İlkay Gündoğan'ı transfer etmek üzere olduğunu söyledi.
"YÜZDE 85-90 G.SARAY'A GELEBİLİR"
Kerimoğlu, "İnsanlara hayal satmayı sevmem ama yüzde 85-90 İlkay Gündoğan.
Net değil, yüzde 85-90. Devre arası veya lig sonunda İlkay Gündoğan, Galatasaray'a gelebilir." dedi.
OKAN BURUK'TAN İLKAY GÜNDOĞAN AÇIKLAMASI
İlkay Gündoğan'ı her takım ister. İyi bir Galatasaraylı hepimiz biliyoruz.
Bir gün Galatasaray forması giymesi herkesi sevindirir. Manchester City'de devam ediyor. Sezonu da orada bitirecek gibi. Gabriel Sara da onun gibi kaliteli.
Bu sezon Manchester City formasıyla 25 maçta görev alan tecrübeli oyuncu 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Piyasa değeri 10 milyon Euro olan İlkay Gündoğan'ın sözleşmesi gelecek sezon sona eriyor.
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