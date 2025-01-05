GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Yunus Akgün'de beklenmedik gelişme! O takıma kiralanıyor
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da bu sezonun yükselen yıldızı olan Yunus Akgün ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, milli futbolcunun zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak gideceği açıkladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2025 Pazar 12:09 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2025 Pazar 12:14
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Bu doğrultuda Aslan'da sürpriz bir ayrılık yaşanabilir.
Bu sezonun yıldızı Yunus Akgün kiralık olarak takımdan gidebilir.
İşte İngiliz basınında yer alan o çarpıcı iddia...
YUNUS AKGÜN EVERTON YOLUNDA!
İngiltere Premier Lig'de zor günler geçiren Everton, Galatasaray forması giyen Yunus Akgün için devreye girmişti.
Footballinsider247'de yer alan ve aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre; Everton, 24 yaşındaki ismi satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.
Everton'ın, kulübün kar ve sürdürülebilirlik sorunları nedeniyle kiralık formülünü devreye soktuğu vurgulandı.
İngiliz ekibinin, Premier Lig'de kalması durumunda Yunus Akgün'ün bonservisini zorunlu olarak alacağı bir opsiyon üzerinde çalıştığı aktarıldı.
Galatasaray'ın ise Everton'ın bu düşüncesine sıcak baktığı ifade edildi.
Öte yandan sarı kırmızılıların pozitif yaklaşımının, Everton'ın Yunus Akgün'ü transfer etme şansını artırdığı kaydedildi.
SEAN DYCHE İSTİYOR!
Bunun yanı sıra Everton Teknik Direktörü Sean Dyche'ın, kanat transferi istediği ve Yunus Akgün'ü beğendiği vurgulandı.
Haberde, hücumdaki yeteneğini kanıtlayan milli oyuncunun Everton'ın ofans kalitesini artıracak bir seçenek olduğuna dikkat çekildi.
BU SEZON 24 MAÇA ÇIKTI!
Yunus Akgün bu sezon Galatasaray'da toplam 24 karşılaşmada görev aldı.
Yıldız isim bu maçlarda 11 gol ve 6 asistle oynadı.
Güncel piyasa değeri 11 milyon Euro olan Yunus'un, kulübüyle olan kontratı 2026'da bitecek.
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