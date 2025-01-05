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Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Yunus Akgün'de beklenmedik gelişme! O takıma kiralanıyor

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Yunus Akgün'de beklenmedik gelişme! O takıma kiralanıyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da bu sezonun yükselen yıldızı olan Yunus Akgün ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, milli futbolcunun zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak gideceği açıkladı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2025 Pazar 12:09 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2025 Pazar 12:14
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Yunus Akgün'de beklenmedik gelişme! O takıma kiralanıyor

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında evinde Göztepe'yi 2-1 yenen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Yunus Akgün'de beklenmedik gelişme! O takıma kiralanıyor

Sarı kırmızılılarda gözler artık transfer çalışmalarına çevrilmiş durumda.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Yunus Akgün'de beklenmedik gelişme! O takıma kiralanıyor

Cimbom'da gelecek isimlerin yanı sıra takımdan ayrılacak futbolcular da büyük önem taşıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Yunus Akgün'de beklenmedik gelişme! O takıma kiralanıyor

Bu doğrultuda Aslan'da sürpriz bir ayrılık yaşanabilir.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Yunus Akgün'de beklenmedik gelişme! O takıma kiralanıyor

Bu sezonun yıldızı Yunus Akgün kiralık olarak takımdan gidebilir.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Yunus Akgün'de beklenmedik gelişme! O takıma kiralanıyor

İşte İngiliz basınında yer alan o çarpıcı iddia...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Yunus Akgün'de beklenmedik gelişme! O takıma kiralanıyor

YUNUS AKGÜN EVERTON YOLUNDA!

İngiltere Premier Lig'de zor günler geçiren Everton, Galatasaray forması giyen Yunus Akgün için devreye girmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Yunus Akgün'de beklenmedik gelişme! O takıma kiralanıyor

Footballinsider247'de yer alan ve aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre; Everton, 24 yaşındaki ismi satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Yunus Akgün'de beklenmedik gelişme! O takıma kiralanıyor

Everton'ın, kulübün kar ve sürdürülebilirlik sorunları nedeniyle kiralık formülünü devreye soktuğu vurgulandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Yunus Akgün'de beklenmedik gelişme! O takıma kiralanıyor

İngiliz ekibinin, Premier Lig'de kalması durumunda Yunus Akgün'ün bonservisini zorunlu olarak alacağı bir opsiyon üzerinde çalıştığı aktarıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Yunus Akgün'de beklenmedik gelişme! O takıma kiralanıyor

Galatasaray'ın ise Everton'ın bu düşüncesine sıcak baktığı ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Yunus Akgün'de beklenmedik gelişme! O takıma kiralanıyor

Öte yandan sarı kırmızılıların pozitif yaklaşımının, Everton'ın Yunus Akgün'ü transfer etme şansını artırdığı kaydedildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Yunus Akgün'de beklenmedik gelişme! O takıma kiralanıyor

SEAN DYCHE İSTİYOR!

Bunun yanı sıra Everton Teknik Direktörü Sean Dyche'ın, kanat transferi istediği ve Yunus Akgün'ü beğendiği vurgulandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Yunus Akgün'de beklenmedik gelişme! O takıma kiralanıyor

Haberde, hücumdaki yeteneğini kanıtlayan milli oyuncunun Everton'ın ofans kalitesini artıracak bir seçenek olduğuna dikkat çekildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Yunus Akgün'de beklenmedik gelişme! O takıma kiralanıyor

BU SEZON 24 MAÇA ÇIKTI!

Yunus Akgün bu sezon Galatasaray'da toplam 24 karşılaşmada görev aldı.

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