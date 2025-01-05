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Haberler Galatasaray Adım adım hedefe

Adım adım hedefe

Göztepe’yi de deviren Galatasaray şampiyonluğa baş koydu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2025 Pazar 06:50
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Adım adım hedefe

Kırılmadık rekor bırakmayan G.Saray'ın son kurbanı İzmir ekibi Göztepe oldu. Bu sezon ligdeki 17. maçına çıkan sarı-kırmızılılar, İzmir'in sarı-kırmızılı temsilcisini 2-1 yenerek 15. zaferine uzandı. Şampiyonluk yürüyüşüne emin adımlarla devam eden G.Saray, her zaman olduğu gibi maça hızlı bir başlangıç yaptı. 10. dakikada hava topu mücadelesinde Djalma'nın müdahalesiyle Kaan Ayhan yerde kalırken hakem penaltı noktasını işaret etti. Topun başına geçen Victor Osimhen hedefi bularak takımını öne geçirdi.

YUNUS AFFETMEDİ

BU golden sonra ev sahibi ekip tempoyu düşürürken Göztepe daha etkili olmaya başladı. 27. dakikada Dennis'in uzun pasında Sanchez'den önce davranıp topu kapan Romulo kaleci Muslera'yı çaresiz bıraktı. İlk yarı bu skorla sona ererken G.Saray aradığı golü sezonun flaş ismi Yunus ile buldu. Mertens'in ceza alanı içine pasına iyi hareketlenen Yunus, sağ çaprazdan temiz bir vuruş yaparak takımına 3 puanı getirdi. Böylece puanını 47'ye çıkartan G.Saray, F.Bahçe'nin 11 puan önüne geçti.

ABDÜLKERİM'E PLAKET VERİLDİ

G.SARAY'IN başarılı savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakçı'ya karşılaşma öncesinde plaket verildi. G.Saray 2. Başkanı Metin Öztürk, Kayserispor mücadelesiyle sarı-kırmızılılarda 100. resmi maçına çıkan Abdülkerim'e plaket takdim etti.

ROMULO BÜYÜK MAÇLARI SEVİYOR

BU sezon Göztepe'nin en önemli silahı olan Romulo, G.Saray maçını da boş geçmedi. Bu sezon ligdeki 8. golünü Davinson Sanchez'i geçerek güzel bir vuruşla kaydeden Romulo, önemli maçlarda görevini yapıyor. Bu sezon F.Bahçe'ye de bir gol kaydeden 22. yaşındaki Brezilyalı futbolcu, Beşiktaş'a karşı da iki asist yapmıştı. Yıldız oyuncu sakatlığı nedeniyle Trabzonspor'a karşı forma giyememişti.

İLK KEZ DEVLERE KAYBETTİ

LİGİN en dirençli takımlarından birisi olan Göztepe, G.Saray deplasmanında da sergilediği performansla büyük beğeni topladı. Bu sezon F.Bahçe ile berabere kalan İzmir ekibi, Trabzonspor ve Beşiktaş'ı da devirmeyi başarmıştı. Lider G.Saray'a da kök söktüren Göztepe bu kez puan alamadı ancak futboluyla alkış topladı.

DÖRT ÇEKER YUNUS AKGÜN

G.SARAY'da işler yolunda giderken Yunus Akgün de her hafta yıldız gibi parlamaya devam ediyor. Karşılaşmanın 61. dakikasında Mertens'in güzel pasında sağ çaprazdan harika bir gol kaydeden Yunus Akgün, ligde üst üste dördüncü maçını da boş geçmedi. Ligdeki gol sayısını böylece 6'ya yükselten 24 yaşındaki milli futbolcunun Avrupa'da da 5 golü bulunuyor. Toplamda 11 kez fileleri havalandırmayı başaran Yunus'un ligde de 6 asisti bulunuyor. G.Saray yönetiminin sözleşmesinin bitimine 1.5 sene kalan Yunus ile ocak ayı içerisinde masaya oturması bekleniyor.

BURUK KAZANAN EKİBİ BOZMADI

GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de son oynanan Kayserispor maçının 11'ini değiştirmedi ve dün sahaya aynı isimlerle çıktı. Sakatlığı bulunan İcardi, ailevi nedenler nedeniyle Almanya'dan geç dönen ve Kerem Demirbay ve kendisine takım arayan Hakim Ziyech teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı.

CENTİLMEN BARIŞ ALPER

G.SARAY'ın başarılı futbolcusu Barış Alper Yılmaz, dünkü karşılaşmada yaptığı centilmenlik ile öne çıktı. Mücadelenin 15. dakikasında girdiği ikili pozisyon sonrasında top taca çıktı ve hakem Alper Akarsu pozisyonu G.Saray lehine verdi. Ancak Barış topun kendisinden çıktığını hakeme söyledi ve taç el değiştirdi.

SANCHEZ BU KEZ AKSADI

SARI-kırmızılı takımın Kolombiyalı yıldızı Davinson Sanchez, dün gününde değildi. Romulo'nun 27. dakikada attığı golde rakibini kaçıran ve daha sonra da müdahale etmekte geciken Sanchez, karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında da müdahalelerde gecikti. Özellikle partneri Abdülkerim, arkadaşının açığını kapatmaya çalıştı.

GOL VAR'A TAKILDI

G.SARAY'ın 81. dakikada Torreira ile attığı gol VAR'a takıldı. Yaklaşık 3 dakika kontrol edilen pozisyondan ofsayt kararı çıktı. Abdülkerim'in şutunda Osimhen'in ofsaytta olduğunu karar verilirken, direkten dönen ve Torreira'nın tamamladığı gol pozisyonu iptal edildi.

PENALTI TARTIŞMASI

KARIŞLAŞMADA iki takım da ikinci yarıda birer pozisyonda penaltı bekledi. G.Saray'ın sağ kanattan yaptığı ortada Koray Günter topa elle müdahale etti. Oyun devam ederken VAR devreye girmedi. 85'te ise Göztepe penaltı bekledi. Torreira'nın eline çarpan pozisyonu VAR izledi ancak 'devam' kararı verildi.

YENİ TARZ ESKİ KALİTE

SAÇLARINI ören ve yeni tarzıyla dikkat çeken Gabriel Sara, karşılaşmanın en iyileri arasındaydı. Hem savunmada yaptığı müdahaleler ile hem de hücumdaki kritik paslarıyla dikkat çeken Sara yeni saçlarıyla eski kalitesini konuşturdu ve sahanın en iyilerinden birisi olarak dikkat çekti.

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