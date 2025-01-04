Tek hedef galibiyet

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında bugün Göztepe'yi konuk edecek. RAMS Park'taki müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 16 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 14 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 44 puanla haftaya zirvede girdi. Galatasaray, 2025 yılının ilk maçında karşılaşacağı Göztepe'yi mağlup ederek, yoğun fikstüre galibiyetle girmek istiyor. Sarı-kırmızılılar bu ay içerisinde 4 Süper Lig, 2 Avrupa Ligi ve 1 de Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkacak.

İŞTE GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

Galatasaray: Muslera, Jakobs, Sanchez, Kaan Ayhan, Abdülkerim, Sara, Torreira, Mertens, Yunus, Osimhen, Barış Alper

Göztepe: Lis, Heliton, Dennis, Miroshi, Kaan, Bokele, Ogün, Victor Hugo, Tijanic, Djalma, Romulo

61. RANDEVU

Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de bugün 61. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 60 maçtan 35'ini Galatasaray, 12'sini Göztepe kazandı. 13 müsabaka da berabere sonuçlandı. Atılan gollerde de Galatasaray'ın Göztepe'ye 95-44 üstünlüğü bulunuyor.

TEK EKSİK MAURO ICARDI

Galatasaray'da tek eksik Mauro İcardi. UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz ekibi Tottenham ile oynanan karşılaşmada sağ diz ön çapraz bağında kopma meydana gelen Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı İcardi, sakatlığı sebebiyle bugünkü maçta forma giyemeyecek.

3 İSİM SARI KART SINIRINDA

Galatasaray'da Göztepe maçı öncesi 3 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı futbolcular Barış Alper Yılmaz, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, bugün sarı kart görmeleri halinde 19. haftadaki RAMS Başakşehir maçında cezalı duruma düşecek.

LİGİN EN ÇOK GOL ATANI

Süper Lig'de 47 kez fileleri havalandıran Galatasaray, ligin en çok gol atan takımı konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, kalesinde ise 19 gol gördü.

SADECE EVİNDE KAYIP

Bu sezon ligde çıktığı maçlarda sadece evinde puan kaybı yaşayan Aslan, ligde deplasmandaki bütün maçlarını kazanmasını bildi. "Cimbom", sahasında Kasımpaşa ve Eyüp ile berabere kaldı.