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Özbek, Icardi'ye kızdı
Galatasaray yönetimi, Icardi'den rehabilitasyon çalışmalarıyla ilgili paylaşım yapmasını istedi. Arjantinli yıldızın gece hayatından fotoğrafların basına düşmesi üzerine rahatsızlık meydana geldi. Dursun Özbek, ameliyat olmayı tercih ettiği klinik yüzünden sosyal medyada oluşan tepkilerden Icardi'ye kızgın. Bu arada Icardi'nin Mayıs ayında sahalara döneceğine dair Okan Buruk'a gönderdiği mesajlar sağlık heyeti tarafından pek sağlıklı bulunmadı.
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