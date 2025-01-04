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Osimhen durdurulamıyor
Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, attığı gollerle sarı-kırmızılı takımın galibiyetlerinde önemli rol oynuyor. İtalya'nın Napoli takımından kiralanan Osimhen, bu sezon çıktığı 15 maçta 12 gol attı. Süper Lig'de 11 karşılaşmada 9 gol kaydeden 26 yaşındaki santrfor, UEFA Avrupa Ligi'nde de sahaya çıktığı 4 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.
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