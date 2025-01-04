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Muslera'dan teklif
Muslera'nın ana hedeflerinden birisi ülkesinde kurduğu ve hali hazırda amatör kümede yer alan takımını profesyonel lige çıkarmak. İddiaya göre Muslera yurt dışından takım almakla ilgilenen Cimbom'a kendi takımını II. lige yükselmesiyle beraber ortalık teklifi yaptı. Muslera'ya göre hali hazırda amatör (4. lig) kümede yer alan takımı 3-4 sezon içinde II. lig seviyesine gelecek. G.Saray için Uruguay merkezli Güney Amerikalı futbolcular için iyi bir alt yapı ekibi olacak.
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