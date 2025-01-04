Galatasaray'da Okan Buruk'tan Göztepe maçı açıklaması: Her maç bizim için final

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi ağırlayacak Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, maç öncesi kritik açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"HER MAÇ BİZİM İÇİN FİNAL"

Aslında dinlenerek çıkabileceğimiz en iyi maçlardan biri. Göztepe ligin iyi takımlarından biri. İç sahada dış sahada kendi oyunlarını oynuyorlar. Kendi formatlarının dışına çıkmıyorlar. Saha içinde bazen önlem alınamayan bir takım. Direkt oyunu çok fazla kullanıyorlar. Ligin en az topa sahip olan takımı. Biz de kendi oyunumuzla rakibe nasıl zorluk çıkartırız, çalıştık. Maçta da bunları uygulamaya çalışacağız. Takım olarak iyi durumdayız. Kayseri maçında oynayan 11'le başlıyoruz. Her şey yolunda gidiyor. Dinlendik de mental ve fiziksel olarak. Bu hafta da pazartesiden beri çalışıyoruz. Kazanmak için oynayacağız. Her maç bizim için final.

"GÖZTEPE BENİM İÇİN DEĞERLİ BİR KULÜP"

Rakibimizin önde Hugo, Tijanic ile başlayacak mı derken Romulo, Tijanic, Matsuki ile başlayacak. Hareketli oyuncular. Merkezi kullanan oyuncular. Duran toplarda çok etkililer, uzunlar. Biz de aynı şekilde ligin en çok duran top golü atan takımlarından biriyiz. İki takım da bu açıdan birbirine zorluk çıkaracak. Rakibi tanıyoruz ama etkili, bireysel oyunculara sahipler. Ben daha önce Göztepe'de çalıştım, benim için değerli bir kulüp.