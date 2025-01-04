GALATASARAY HABERLERİ - Gheorghe Hagi'den Okan Buruk'a övgü!

Galatasaray efsanesi Hagi, Galatasaray Dergisi'ne verdiği röportajda eski takım arkadaşı Okan Buruk'tan övgüyle bahsetti.

Buruk gibi kendisi de bir dönem Cimbom'u çalıştıran Hagi, "Edindikleri deneyimle 96-2000 kadrosunun hepsi teknik adam olabilirdi. Hepimiz futbola büyük saygı duyan profesyonellerdik. Futbolu seviyorduk ve futbola aşıktık. Kendimizi bu spora adadık. Okan Buruk da bizden biri. Kendini bu işe adadı ve antrenörlüğü çok seviyor. En alttan başladı, büyüdü ve çok iyi bir seviyeye geldi. Şu anda da Galatasaray'da çok iyi işler yapıyor." dedi.

Barcelona ve Real Madrid formaları giydikten sonra Galatasaray'a transfer olma sürecini de anlatan Hagi, şunları kaydetti:

"BİR SANİYE PİŞMAN OLMADIM"

"Galatasaray'dan gelen teklifin iki sezon öncesinde taraftarın şovuna bizzat şahit olmuştum. Barcelona'daydım. Şampiyonlar Ligi maçında sakat olduğum için oynayamadım. Cruyff maç saatine kadar iyileşeceğimi düşünerek beni İstanbul'a götürmüştü. İstanbul'a ayak bastığım andan Mayıs 2001'de futbolu bırakıp Türkiye'den ayrıldığım güne kadar yaptığım seçimden pişmanlık duyduğum tek bir saniye bile olmadı. Her açıdan harikulade bir zaman geçirdim."

"TARİH O ZAMAN DEĞİŞTİ"

Hagi ayrıca, "Biz Galatasaray olarak Türkiye'yi uluslararası alanda en üst düzeyde temsil ettik. Sadece Galatasaray taraftarlarını değil, Türkiye'yi mutlu ettik. 2002 Dünya Kupası'nda bronz madalya alırken kadrodaki 23 oyuncudan 12'si Galatasaraylıydı... Çünkü Galatasaray olağanüstü bir performans seviyesine ulaşmıştı ve oyuncular büyük bir deneyime sahipti. 1996'da yönetim her şeyi değiştirmek ve kazanmak istediklerini söyledi. Yeni bir şeyler istiyorlardı. Bu yüzden Fatih Terim'i getirdiler. Terim de beni istedi. Sadece beni getirme fikrinden bahsetmiyorum, bence o zamandan beri değişikliğe karar veren, kazanmaya odaklanan Terim ve yönetim vizyonerdi. Tarih o zaman değişti." ifadelerini kullandı.