Galatasaray - Göztepe FK | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe'yi konuk ediyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde ligde ve Avrupa'da yoluna namağlup bir şekilde yoluna devam eden Cimbom, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Göztepe FK ise Galatasaray deplasmanından 3 puan alarak 9 maçtır sarı kırmızılılar karşısında mağlup ayrıldığı İstanbul'dan mutlu dönmek istiyor.

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇI İLK 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Jakobs, Davinson, Abdülkerim, Kaan Ayhan, Torreira, Sara, Mertens, Yunus, Barış Alper, Osimhen

Göztepe FK: Lis, Koray, Heliton, Bokele, Dennis, Matsuki, Miroshi, Nielsen, Djalma, Tijanic, Romulo

GALATASARAY - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, NEREDE, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Galatasaray - Göztepe maçı 4 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'taki karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ABDÜLKERİM'E MAÇ ÖNCESİ PLAKET

Sarı kırmızılı forma ile 100. maçına çıkan Abdülkerim Bardakcı'ya Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Metin Öztürk tarafından plaket ve kendisine özel hazırlanan forma hediye edildi.

🟡🔴 Galatasaray formasıyla 100. maçına çıkan Abdülkerim Bardakcı'ya plaket takdim edildi.#beINSPORTS pic.twitter.com/0dl9qyNGlF — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) January 4, 2025

GALATASARAY 20 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Young Boys karşısında alınan mağlubiyetlerin ardından farklı bir kimliğe bürünen Galatasaray, 20 maçtır kaybetmiyor. Hem Avrupa'da hem de Süper Lig'de yoluna namağlup bir şekilde devam eden Cimbom, 15 maçta kazanırken, 5 defa da berabere kaldı. Son lig maçında Kayserispor'u deplasmanda 5-1 yenen sarı-kırmızılılar, Göztepe karşısında da aynı başarıyı göstermek istiyor.

GÖZTEPE'YE YENİLMİYOR

Tarihleri boyunca 69 kez karşı karşıya gelen Galatasaray ile Göztepe, 70. randevusuna çıktı. Cimbom, oynanan 41 maçta kazanan taraf olurken, 13 mücadelede de Göztepe üstün geldi. 15 karşılaşmada ise puanlar paylaşıldı. Süper Lig'de Göztepe'yi konuk ettiği son 9 maçı da kazanan Galatasaray, İzmir temsilcisi karşısında üstünlüğünü korumak istiyor.

GÖZTEPE'DE EKSİK OYUNCULAR DÜŞÜNDÜRÜYOR

Göztepe'de eksik oyuncular teknik heyeti düşündürüyor. Sezona damga vuran takımların başında gelen sarı kırmızılılarda, Isaac Solet'in sezonu kapatması şok etkisi oluşturmuştu. Sezon başında Chelsea'den kiralık gelerek gündem olan David Datro Fofana ve Kubilay Kanatsızkuş'un da sakatlanması Stanimir Stoilov'u düşündürüyor.

GOLCÜLER KOZLARINI PAYLAŞACAK

Trendyol Süper Lig'in 18. haftası golcü düellosuna sahne olacak. Galatasaray ile Göztepe'nin karşı karşıya geleceği haftada gözler Victor Osimhen ile Romulo'ya çevrilecek. Ligde oynadığı 14 maçta 7 gol atarak takımını Avrupa kupalarına taşımak isteyen Romulo, 4 golünde pasını verdi. Sezon başı Napoli'den kiralanan ve dünya basınında gündem olan Victor Osimhen ise Süper Lig'de oynadığı 11 maçta 9 gol ve 3 asist kaydetti. Futbolseverler, Rams Park'ta oynanacak mücadelede iki golcü arasında geçecek rekabeti merakla bekliyor.

LİGİN EN ÇOK GOL ATAN TAKIMI GALATASARAY

Süper Lig'de oynadığı 16 maçta 47 defa fileleri havalandıran Galatasaray, bu alanda zirvede yer alıyor. Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens ve Victor Osimhen gibi gol silahlarıyla etkili olan Cimbom, Göztepe karşısında da fileleri havalandırmak istiyor.

İÇ SAHADA PUAN KAYIPLARI

Süper Lig'de namağlup bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray, 16 maçta 14 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Eyüpspor ve Kasımpaşa karşısında berabere kalan Cimbom, iki maçı da evinde oynadı. 9 iç saha maçının 7'sini kazanan Galatasaray, son olarak Trabzonspor'u 4-3 yendi.

ALPER AKSU DÜDÜK ÇALIYOR

Galatasaray - Göztepe maçını Alper Aksu yönetiyor. Aksu'nun yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkaya ve Deniz Caner Özaral yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Mehmet Ali Özer üstleniyor.

GALATASARAY'DA 3 OYUNCU KART SINIRINDA

Süper Lig'de 18. hafta maçında Göztepe'yi konuk eden Galatasaray'da 3 oyuncu kart sınırında yer alıyor. Şampiyonluk mücadelesini sürdüren ev sahibi takımda, Barış Alper Yılmaz, Abdulkerim Bardakcı ve Fernando Muslera, kart görmeleri durumunda 19. haftada oynanacak Başakşehir maçında forma giyemeyecek.