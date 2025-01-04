  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Kyle Walker bombası!

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Kyle Walker bombası!

Trendyol Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Cimbom'da gündeme son olarak flaş bir isim geldi. Sarı-kırmızılıların, İngiliz yıldız Kyle Walker ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Kyle Walker bombası!

Süper Lig'de lider Galatasaray, devre arasında sağ bek bölgesine bir takviye yapmak istiyor.

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Kyle Walker bombası!

Sarı kırmızılıların gündemine, Manchester City'de forma giyen Kyle Walker geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Kyle Walker bombası!

The Sun'a göre, İngiliz Milli Takımı'nın da sağ beki olan Walker'e Galatasaray'ın yanı sıra Suudi Arabistan'dan Al Ahli, Al Nassr ve Al Ittihad takımlarının da ilgisi bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Kyle Walker bombası!

Ancak, 28 yaşındaki sağ bek Avrupa'da futbol oynamaya sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Kyle Walker bombası!

RAKAM BELLİ OLDU

İngilizlere göre 12 ila 15 milyon euro değerinde tekliflerin gelebileceği konuşuluyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Kyle Walker bombası!

Galatasaray'ın her ne kadar popüler bir oyuncu olsa da Walker için o rakamlara çıkmayacağı aşikar.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Derbi Fener'in Derbi Fener'in 01:33
Real Madrid uzatmalarda kazandı Real Madrid uzatmalarda kazandı 01:19
Real Madrid uzatmalarda kazandı Real Madrid uzatmalarda kazandı 01:05
Halim Okta: Immobile'nin performansı... Halim Okta: Immobile'nin performansı... 00:17
Beşiktaş Rize'de de takıldı! Beşiktaş Rize'de de takıldı! 00:17
F.Bahçe'ye transfer piyangosu! F.Bahçe'ye transfer piyangosu! 00:16
Daha Eski
Fırtına'ya Manaj'dan kötü haber! Fırtına'ya Manaj'dan kötü haber! 00:16
Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko! Türk derbisinde kazanan F.Bahçe Beko! 00:16
Kenan Yıldız'dan muhteşem gol! Kenan Yıldız'dan muhteşem gol! 00:16
Alanyaspor Konyaspor'u devirdi! Alanyaspor Konyaspor'u devirdi! 00:16
Talisca'da anlaşma tamam! Talisca'da anlaşma tamam! 00:16
Hocasından Jaden için flaş açıklama! F.Bahçe'ye transferi... Hocasından Jaden için flaş açıklama! F.Bahçe'ye transferi... 00:16