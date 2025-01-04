TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan Kyle Walker bombası!
Trendyol Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Cimbom'da gündeme son olarak flaş bir isim geldi. Sarı-kırmızılıların, İngiliz yıldız Kyle Walker ile yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte tüm detaylar...
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Ancak, 28 yaşındaki sağ bek Avrupa'da futbol oynamaya sıcak bakıyor.
RAKAM BELLİ OLDU
İngilizlere göre 12 ila 15 milyon euro değerinde tekliflerin gelebileceği konuşuluyor.
Galatasaray'ın her ne kadar popüler bir oyuncu olsa da Walker için o rakamlara çıkmayacağı aşikar.
Cimbom da uygun bir kiralama bedeliyle almaya sıcak bakabilir. Yıldız oyuncunun Manchester ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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