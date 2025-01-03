TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yaprak dökümü! Tam 4 isim birden

Galatasaray yönetimi ve taraftarlar da Muslera'ya yakışır bir veda yapmaya hazırlanıyor.

Sezon sonuna kadar olan alacaklarının büyük bir kısmını talep eden Faslı yıldızın tutumu ayrılık sürecini sekteye uğratırken yönetim yabancı kontenjanında yer açmak için elini hızlı tutmaya çalışıyor.