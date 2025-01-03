TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yaprak dökümü! Tam 4 isim birden
Galatasaray'da ara transferde ve sezon sonunda önemli ayrılıkların yaşanması bekleniyor. İşte sarı-kırmızılılardan ayrılması beklenen o isimler hakkında son gelişmeler... (GS SPOR HABERİ)
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İşte Galatasaray'la yollarını ayırması beklenen isimler hakkında son gelişmeler...
NELSSON'DA GERİ SAYIM
Teknik Direktör Okan Buruk'un üzerini çizdiği ve kendisine takım aramaya başlayan Victor Nelsson'un ocak ayında takımdan ayrılması bekleniyor.
Kiralık ya da bonservisiyle birlikte ayrılması beklenen Danimarkalı yıldızın gidişiyle birlikte yabancı kontenjanında da yer açılacak.
İngiltere'den teklifler alan ve gitmeye sıcak bakan Nelsson'un kaderi ilerleyen günlerde netlik kazanacak.
TERİM DE İLGİLENİYOR
Öte yandan Al-Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim'in de Danimarkalı oyuncuyla ilgilendiği öne sürüldü.
YUSUF DEMİR KİRALANACAK
Büyük umutlarla geldiği Galatasaray'da beklenen seviyeye çıkamayan Yusuf Demir ara dönemde kiralık olarak ayrılacak.
Süper Lig ve İsviçre'den oyuncuyla ilgilenen takımlar bulunurken, Yusuf göstereceği performansa göre Galatasaray'daki geleceğini de netleştirecek.
MUSLERA'YA VEDA ZAMANI
Galatasaray forması altında 14. yılını tamamlamaya hazırlanan 38 yaşındaki Fernando Muslera ile sezon sonunda yollar ayrılıyor.
Ülkesi Uruguay'da bir takım satın alan ve onunla ilgilenmek isteyen deneyimli eldiven, sezon sonunda bitecek sözleşmesinin ardından futbol kariyerine nokta koyacak.
Galatasaray yönetimi ve taraftarlar da Muslera'ya yakışır bir veda yapmaya hazırlanıyor.
ZIYECH UZATIYOR!
Forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmaya hazırlanan Hakim Ziyech, süreci uzatıyor.
Sezon sonuna kadar olan alacaklarının büyük bir kısmını talep eden Faslı yıldızın tutumu ayrılık sürecini sekteye uğratırken yönetim yabancı kontenjanında yer açmak için elini hızlı tutmaya çalışıyor.
Suudi Arabistan'dan teklif bekleyen Ziyech'in ismi İngiltere ve Fransa'dan bazı takımlarla anılıyordu.
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