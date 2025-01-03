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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yaprak dökümü! Tam 4 isim birden

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yaprak dökümü! Tam 4 isim birden

Galatasaray'da ara transferde ve sezon sonunda önemli ayrılıkların yaşanması bekleniyor. İşte sarı-kırmızılılardan ayrılması beklenen o isimler hakkında son gelişmeler... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 10:39
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yaprak dökümü! Tam 4 isim birden

Galatasaray'da ara transfer dönemine sayılı günler kala önemli gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yaprak dökümü! Tam 4 isim birden

Cimbom'da takıma yeni katılacak isimler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak konusu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yaprak dökümü! Tam 4 isim birden

Sarı-kırmızılı ekipte ocak ayı ve sezon sonunda önemli ayrılıkların yaşanması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yaprak dökümü! Tam 4 isim birden

İşte Galatasaray'la yollarını ayırması beklenen isimler hakkında son gelişmeler...

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yaprak dökümü! Tam 4 isim birden

NELSSON'DA GERİ SAYIM

Teknik Direktör Okan Buruk'un üzerini çizdiği ve kendisine takım aramaya başlayan Victor Nelsson'un ocak ayında takımdan ayrılması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yaprak dökümü! Tam 4 isim birden

Kiralık ya da bonservisiyle birlikte ayrılması beklenen Danimarkalı yıldızın gidişiyle birlikte yabancı kontenjanında da yer açılacak.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yaprak dökümü! Tam 4 isim birden

İngiltere'den teklifler alan ve gitmeye sıcak bakan Nelsson'un kaderi ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yaprak dökümü! Tam 4 isim birden

TERİM DE İLGİLENİYOR

Öte yandan Al-Shabab Teknik Direktörü Fatih Terim'in de Danimarkalı oyuncuyla ilgilendiği öne sürüldü.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yaprak dökümü! Tam 4 isim birden

YUSUF DEMİR KİRALANACAK

Büyük umutlarla geldiği Galatasaray'da beklenen seviyeye çıkamayan Yusuf Demir ara dönemde kiralık olarak ayrılacak.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yaprak dökümü! Tam 4 isim birden

Süper Lig ve İsviçre'den oyuncuyla ilgilenen takımlar bulunurken, Yusuf göstereceği performansa göre Galatasaray'daki geleceğini de netleştirecek.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yaprak dökümü! Tam 4 isim birden

MUSLERA'YA VEDA ZAMANI

Galatasaray forması altında 14. yılını tamamlamaya hazırlanan 38 yaşındaki Fernando Muslera ile sezon sonunda yollar ayrılıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yaprak dökümü! Tam 4 isim birden

Ülkesi Uruguay'da bir takım satın alan ve onunla ilgilenmek isteyen deneyimli eldiven, sezon sonunda bitecek sözleşmesinin ardından futbol kariyerine nokta koyacak.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yaprak dökümü! Tam 4 isim birden

Galatasaray yönetimi ve taraftarlar da Muslera'ya yakışır bir veda yapmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yaprak dökümü! Tam 4 isim birden

ZIYECH UZATIYOR!

Forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmaya hazırlanan Hakim Ziyech, süreci uzatıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da yaprak dökümü! Tam 4 isim birden

Sezon sonuna kadar olan alacaklarının büyük bir kısmını talep eden Faslı yıldızın tutumu ayrılık sürecini sekteye uğratırken yönetim yabancı kontenjanında yer açmak için elini hızlı tutmaya çalışıyor.

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