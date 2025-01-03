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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray Skriniar'da sona geldi!

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray Skriniar'da sona geldi!

Son dakika Galatasaray haberleri: Sarı-kırmızılıların stoper konusunda Skriniar ısrarı sürüyor. Torreira ve Icardi'nin devreye girdiği transfer konusunda artık son aşamaya gelindiği iddia edildi. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 06:50
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TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray Skriniar'da sona geldi!

Tüm adımlarını sezonun ikinci yarısında 3-5-2'ye dönmek üzerine kuran G.Saray'da bu yoldaki en kilit isim PSG'nin yıldızı Milan Skriniar... Slovak futbolcuyu eski takım arkadaşları İcardi ve Torreira'nın da katkısıyla ikna eden sarı-kırmızılılar kulübüyle pazarlıklarda son aşamaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray Skriniar'da sona geldi!

Transferi gerçekleştirebilmek için yabancı kontenjanında yer açmaya çalışan G.Saray yönetimi önemli bir mesafe kat etti.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray Skriniar'da sona geldi!

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya göre de PSG ile gemileri yakan Skriniar büyük bir ihtimalle parçalı formayı giyecek. 29 yaşındaki oyuncuyu ısrarla isteyen G.Saray'ı transferdeki en şanslı kulüp olarak gören Romano ocak ayını işaret etti.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray Skriniar'da sona geldi!

Galatasaray'ın yanı sıra Skriniar ile Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund'un da ilgilendiği iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray Skriniar'da sona geldi!

Yabancı kontenjanında bir an önce yer açmayan çalışan sarı-kırmızılılar elini çabuk tutmak istiyor.

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