TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray Skriniar'da sona geldi!

Tüm adımlarını sezonun ikinci yarısında 3-5-2'ye dönmek üzerine kuran G.Saray'da bu yoldaki en kilit isim PSG'nin yıldızı Milan Skriniar... Slovak futbolcuyu eski takım arkadaşları İcardi ve Torreira'nın da katkısıyla ikna eden sarı-kırmızılılar kulübüyle pazarlıklarda son aşamaya geldi.

Transferi gerçekleştirebilmek için yabancı kontenjanında yer açmaya çalışan G.Saray yönetimi önemli bir mesafe kat etti.