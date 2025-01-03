TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray Skriniar'da sona geldi!
Son dakika Galatasaray haberleri: Sarı-kırmızılıların stoper konusunda Skriniar ısrarı sürüyor. Torreira ve Icardi'nin devreye girdiği transfer konusunda artık son aşamaya gelindiği iddia edildi. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ
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İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya göre de PSG ile gemileri yakan Skriniar büyük bir ihtimalle parçalı formayı giyecek. 29 yaşındaki oyuncuyu ısrarla isteyen G.Saray'ı transferdeki en şanslı kulüp olarak gören Romano ocak ayını işaret etti.
Galatasaray'ın yanı sıra Skriniar ile Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund'un da ilgilendiği iddia edildi.
Yabancı kontenjanında bir an önce yer açmayan çalışan sarı-kırmızılılar elini çabuk tutmak istiyor.
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