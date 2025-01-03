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Haberler Galatasaray Manchester United'ın Victor Osimhen transferine ilişkin gerçekler: Ayrılık gündemde!

Manchester United'ın Victor Osimhen transferine ilişkin gerçekler: Ayrılık gündemde!

Son dakika Galatasaray haberi | Tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan ve eski başarılarını arayan Manchester United, Ruben Amorim yönetiminde de beklenen çıkışı yakalayamadı. Son beş maçında yalnızca bir galibiyet alabilen kırmızı şeytanların, transfer listesine Victor Osimhen'i eklediği iddiaları konuşuluyor. Sky Sports muhabiri William Bitibiri, bu duruma dair önemli bilgiler paylaştı. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 09:08
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Manchester United'ın Victor Osimhen transferine ilişkin gerçekler: Ayrılık gündemde!

Premier Lig'de 14. sırada yer alan Manchester United, kötü günleri geride bırakmaya çalışıyor.

Manchester United'ın Victor Osimhen transferine ilişkin gerçekler: Ayrılık gündemde!

Sezona Hollandalı teknik direktör Erik ten Hag ile başlayan takım, daha sonra Portekizli çalıştırıcı Ruben Amorim'e emanet edildi.

Manchester United'ın Victor Osimhen transferine ilişkin gerçekler: Ayrılık gündemde!

Kulüp içindeki gelişmelere yakın bir isim olan Sky Sports muhabiri William Bitibiri, Milliyet gazetesine özel açıklamalarda bulundu.

Manchester United'ın Victor Osimhen transferine ilişkin gerçekler: Ayrılık gündemde!

RUBEN AMORIM'İN BAŞARISI TARTIŞMA KONUSU
Ruben Amorim'in Manchester United'ı eski parlak günlerine döndürüp döndüremeyeceği sorusunu yanıtlayan Bitibiri, şu ifadeleri kullandı:

Manchester United'ın Victor Osimhen transferine ilişkin gerçekler: Ayrılık gündemde!

"Birçok Manchester United taraftarının aklındaki soru bu. Ancak, işler düzelmeden önce daha da kötüleşecek gibi görünüyor. Amorim'in futbol anlayışını sahaya yansıtamayan bir kadro var."

Manchester United'ın Victor Osimhen transferine ilişkin gerçekler: Ayrılık gündemde!

"Sorun sadece bir veya iki oyuncuda değil. Bu yüzden United'ın transfer yapması gerektiğini düşünebilirsiniz, ancak Finansal Fair Play (FFP) kuralları nedeniyle oyuncu almak için mevcut kadrodan bazı isimleri satmaları gerekiyor."

Manchester United'ın Victor Osimhen transferine ilişkin gerçekler: Ayrılık gündemde!

"Amorim, yaz transfer dönemine kadar elindeki yetersiz kadroyla devam etmek zorunda kalacak. Şu anda küme düşme hattının yalnızca yedi puan üzerinde olan Manchester United'ın sezon sonunda nerede olacağını kimse tahmin edemez."

Manchester United'ın Victor Osimhen transferine ilişkin gerçekler: Ayrılık gündemde!

VICTOR OSIMHEN TRANSFERİ VE GALATASARAY'DAKİ DURUMU
Victor Osimhen ile Manchester United bağlantısını değerlendiren Bitibiri, "Osimhen, Manchester United'ın ihtiyacı olan türden bir transfer olurdu. Sahip olduğu tecrübe ve kariyer başarısı, onu mevcut forvetlerden ayırıyor. Ancak Joshua Zirkzee ve Rasmus Højlund gibi isimlere harcanan paralar nedeniyle Osimhen için büyük bir bütçe ayırmak zor görünüyor," dedi."

Manchester United'ın Victor Osimhen transferine ilişkin gerçekler: Ayrılık gündemde!

Bitibiri ayrıca, Osimhen'in Galatasaray'daki olası kariyerine dair de yorumda bulundu:

Manchester United'ın Victor Osimhen transferine ilişkin gerçekler: Ayrılık gündemde!

"Eğer kulüp ve oyuncunun temsilcileri arasında bir görüşme gerçekleşmişse, Manchester United'ın onu tamamen satın almak yerine önce kiralamayı tercih etmesi muhtemel. Bu durum, Galatasaray'daki zamanını kısaltabilir."

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