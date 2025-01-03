Manchester United'ın Victor Osimhen transferine ilişkin gerçekler: Ayrılık gündemde!
Son dakika Galatasaray haberi | Tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan ve eski başarılarını arayan Manchester United, Ruben Amorim yönetiminde de beklenen çıkışı yakalayamadı. Son beş maçında yalnızca bir galibiyet alabilen kırmızı şeytanların, transfer listesine Victor Osimhen'i eklediği iddiaları konuşuluyor. Sky Sports muhabiri William Bitibiri, bu duruma dair önemli bilgiler paylaştı. (GS spor haberi)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
RUBEN AMORIM'İN BAŞARISI TARTIŞMA KONUSU
Ruben Amorim'in Manchester United'ı eski parlak günlerine döndürüp döndüremeyeceği sorusunu yanıtlayan Bitibiri, şu ifadeleri kullandı:
"Birçok Manchester United taraftarının aklındaki soru bu. Ancak, işler düzelmeden önce daha da kötüleşecek gibi görünüyor. Amorim'in futbol anlayışını sahaya yansıtamayan bir kadro var."
"Sorun sadece bir veya iki oyuncuda değil. Bu yüzden United'ın transfer yapması gerektiğini düşünebilirsiniz, ancak Finansal Fair Play (FFP) kuralları nedeniyle oyuncu almak için mevcut kadrodan bazı isimleri satmaları gerekiyor."
"Amorim, yaz transfer dönemine kadar elindeki yetersiz kadroyla devam etmek zorunda kalacak. Şu anda küme düşme hattının yalnızca yedi puan üzerinde olan Manchester United'ın sezon sonunda nerede olacağını kimse tahmin edemez."
VICTOR OSIMHEN TRANSFERİ VE GALATASARAY'DAKİ DURUMU
Victor Osimhen ile Manchester United bağlantısını değerlendiren Bitibiri, "Osimhen, Manchester United'ın ihtiyacı olan türden bir transfer olurdu. Sahip olduğu tecrübe ve kariyer başarısı, onu mevcut forvetlerden ayırıyor. Ancak Joshua Zirkzee ve Rasmus Højlund gibi isimlere harcanan paralar nedeniyle Osimhen için büyük bir bütçe ayırmak zor görünüyor," dedi."
Bitibiri ayrıca, Osimhen'in Galatasaray'daki olası kariyerine dair de yorumda bulundu:
"Eğer kulüp ve oyuncunun temsilcileri arasında bir görüşme gerçekleşmişse, Manchester United'ın onu tamamen satın almak yerine önce kiralamayı tercih etmesi muhtemel. Bu durum, Galatasaray'daki zamanını kısaltabilir."
DİĞER