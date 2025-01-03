Manchester United'ın Victor Osimhen transferine ilişkin gerçekler: Ayrılık gündemde!

"Amorim, yaz transfer dönemine kadar elindeki yetersiz kadroyla devam etmek zorunda kalacak. Şu anda küme düşme hattının yalnızca yedi puan üzerinde olan Manchester United'ın sezon sonunda nerede olacağını kimse tahmin edemez."

VICTOR OSIMHEN TRANSFERİ VE GALATASARAY'DAKİ DURUMU

Victor Osimhen ile Manchester United bağlantısını değerlendiren Bitibiri, "Osimhen, Manchester United'ın ihtiyacı olan türden bir transfer olurdu. Sahip olduğu tecrübe ve kariyer başarısı, onu mevcut forvetlerden ayırıyor. Ancak Joshua Zirkzee ve Rasmus Højlund gibi isimlere harcanan paralar nedeniyle Osimhen için büyük bir bütçe ayırmak zor görünüyor," dedi."