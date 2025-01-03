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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ - Kolo Muani devre arasında Aslan oluyor! Transferde garanti verildi

GALATASARAY HABERİ - Kolo Muani devre arasında Aslan oluyor! Transferde garanti verildi

Devre arasında sarı kırmızılıların transfer listesindeki isimlerinden birisi Kolo Muani. Avrupa devlerini peşinden sürükleyen 26 yaşındaki oyuncunun oynama talebini olumlu karşılayan Galatasaray yönetimi, transferdeki şansını yeniden yükseltti. İşte detaylar... | SON DAKİKA - GS Spor Haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 06:50
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GALATASARAY HABERİ - Kolo Muani devre arasında Aslan oluyor! Transferde garanti verildi

Ara transfer döneminde takıma en az 2-3 transfer yapmaya hazırlanan Galatasaray'da gündemde PSG'den ayrılması beklenen ve Avrupa'nın önemli takımlarının da ilgisini çeken Kolo Muani var.

GALATASARAY HABERİ - Kolo Muani devre arasında Aslan oluyor! Transferde garanti verildi

Cimbom, oyuncunun talepleri doğrultusunda transferde çok önemli bir mesafe kaydetti. 26 yaşındaki futbolcu sezon sonuna kadar gelen kiralama tekliflerinin hepsinden 'forma' garantisi bekliyor.

GALATASARAY HABERİ - Kolo Muani devre arasında Aslan oluyor! Transferde garanti verildi

ÇİFT FORVET

PSG'de 10 maçta 350 dakika forma şansı bulduğu için ayrılmak isteyen Muani, yedek kalacağı ya da hamle oyuncusu olacağı bir takımda kiralık oynamak istemiyor. Bu yüzden menajeri vasıtasıyla kendisiyle kiralık olarak ilgilenen takımlardan süre konusunda bonkör olmalarını talep ediyor.

GALATASARAY HABERİ - Kolo Muani devre arasında Aslan oluyor! Transferde garanti verildi

Muani'yi alarak yeniden 3-5-2 ile çift forvete dönmek isteyen sarı-kırmızılılar oyuncuya kendisini ilk 11'de düşündüğünü iletti ve bu sezonki kupa hedeflerinden bahsedildi. Forma süresiyle yeniden Muani transferinde iddialı bir konuma gelen G.Saray, oyuncunun kararını bekliyor.

GALATASARAY HABERİ - Kolo Muani devre arasında Aslan oluyor! Transferde garanti verildi

OSIMHEN'İN PARTNERİ OLACAK

Kolo Muani'yi renklerine katarak Osimhen ile birlikte ileride kullanmak isteyen sarı kırmızılılar, Fransız yıldızı sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. PSG'nin 50-60 milyon Euro seviyesinde bir bonservis belirlediği Muani'yi renklerine katmak isteyen tüm takımlar bu ücreti çok bulduğu için kiralama yoluna gidiyor.

GALATASARAY HABERİ - Kolo Muani devre arasında Aslan oluyor! Transferde garanti verildi

İcardi'nin yokluğunda Osimhen'in partneri olması beklenen Muani için satın alma opsiyonu düşünülmüyor. Sezon sonu için sadece Victor Osimhen'in bonservisinin alınması için bir düşünce var.

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