GALATASARAY HABERİ - Kolo Muani devre arasında Aslan oluyor! Transferde garanti verildi

Muani'yi alarak yeniden 3-5-2 ile çift forvete dönmek isteyen sarı-kırmızılılar oyuncuya kendisini ilk 11'de düşündüğünü iletti ve bu sezonki kupa hedeflerinden bahsedildi. Forma süresiyle yeniden Muani transferinde iddialı bir konuma gelen G.Saray, oyuncunun kararını bekliyor.

OSIMHEN'İN PARTNERİ OLACAK Kolo Muani'yi renklerine katarak Osimhen ile birlikte ileride kullanmak isteyen sarı kırmızılılar, Fransız yıldızı sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. PSG'nin 50-60 milyon Euro seviyesinde bir bonservis belirlediği Muani'yi renklerine katmak isteyen tüm takımlar bu ücreti çok bulduğu için kiralama yoluna gidiyor.