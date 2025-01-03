GALATASARAY HABERİ - Kolo Muani devre arasında Aslan oluyor! Transferde garanti verildi
Devre arasında sarı kırmızılıların transfer listesindeki isimlerinden birisi Kolo Muani. Avrupa devlerini peşinden sürükleyen 26 yaşındaki oyuncunun oynama talebini olumlu karşılayan Galatasaray yönetimi, transferdeki şansını yeniden yükseltti. İşte detaylar... | SON DAKİKA - GS Spor Haberleri
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Muani'yi alarak yeniden 3-5-2 ile çift forvete dönmek isteyen sarı-kırmızılılar oyuncuya kendisini ilk 11'de düşündüğünü iletti ve bu sezonki kupa hedeflerinden bahsedildi. Forma süresiyle yeniden Muani transferinde iddialı bir konuma gelen G.Saray, oyuncunun kararını bekliyor.
OSIMHEN'İN PARTNERİ OLACAK
Kolo Muani'yi renklerine katarak Osimhen ile birlikte ileride kullanmak isteyen sarı kırmızılılar, Fransız yıldızı sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. PSG'nin 50-60 milyon Euro seviyesinde bir bonservis belirlediği Muani'yi renklerine katmak isteyen tüm takımlar bu ücreti çok bulduğu için kiralama yoluna gidiyor.
İcardi'nin yokluğunda Osimhen'in partneri olması beklenen Muani için satın alma opsiyonu düşünülmüyor. Sezon sonu için sadece Victor Osimhen'in bonservisinin alınması için bir düşünce var.
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