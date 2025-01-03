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Haberler Galatasaray Galatasaray 2025'e 3 puanla başlamak istiyor! İşte Okan Buruk'un Göztepe maçı muhtemel 11'i

Galatasaray 2025'e 3 puanla başlamak istiyor! İşte Okan Buruk'un Göztepe maçı muhtemel 11'i

Galatasaray, 1 haftalık aranın ardından Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 4 Ocak Cumartesi günü sahasında Göztepe'yi ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar, 2025 yılında çıkacağı ilk maçta galip gelmek istiyor. Öte yandan Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk, Göztepe karşısında sahaya süreceği ilk 11'i netleştirdi. İşte Aslan'ın Göztepe maçı kadrosu... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2025 Cuma 11:30
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Galatasaray 2025'e 3 puanla başlamak istiyor! İşte Okan Buruk'un Göztepe maçı muhtemel 11'i

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 4 Ocak Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek.

Galatasaray 2025'e 3 puanla başlamak istiyor! İşte Okan Buruk'un Göztepe maçı muhtemel 11'i

RAMS Park'taki müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek.

Galatasaray 2025'e 3 puanla başlamak istiyor! İşte Okan Buruk'un Göztepe maçı muhtemel 11'i

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 16 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 14 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Galatasaray 2025'e 3 puanla başlamak istiyor! İşte Okan Buruk'un Göztepe maçı muhtemel 11'i

Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 44 puanla haftaya zirvede girdi.

Galatasaray 2025'e 3 puanla başlamak istiyor! İşte Okan Buruk'un Göztepe maçı muhtemel 11'i

Göztepe ise 8 galibiyet, 4'er beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak, 28 puanla 4. sırada yer aldı.

Galatasaray 2025'e 3 puanla başlamak istiyor! İşte Okan Buruk'un Göztepe maçı muhtemel 11'i

TEK EKSİK ICARDI

Galatasaray'da Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sakatlığı sebebiyle oynayamayacak.

Galatasaray 2025'e 3 puanla başlamak istiyor! İşte Okan Buruk'un Göztepe maçı muhtemel 11'i

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz ekibi Tottenham ile oynanan maçta sağ diz ön çapraz bağında kopma meydana gelen Icardi, sakatlığı sebebiyle maçta forma giyemeyecek.

Galatasaray 2025'e 3 puanla başlamak istiyor! İşte Okan Buruk'un Göztepe maçı muhtemel 11'i

3 İSİM SINIRDA

Galatasaray'da Göztepe maçı öncesi 3 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Galatasaray 2025'e 3 puanla başlamak istiyor! İşte Okan Buruk'un Göztepe maçı muhtemel 11'i

Sarı-kırmızılı futbolcular Barış Alper Yılmaz, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, sarı kart görmeleri halinde 19. haftadaki RAMS Başakşehir maçında cezalı duruma düşecek.

Galatasaray 2025'e 3 puanla başlamak istiyor! İşte Okan Buruk'un Göztepe maçı muhtemel 11'i

LİGİN EN ÇOK GOL ATAN TAKIMI

Süper Lig'de 47 kez fileleri havalandıran Galatasaray, ligin en çok gol atan takımı konumunda bulunuyor.

Galatasaray 2025'e 3 puanla başlamak istiyor! İşte Okan Buruk'un Göztepe maçı muhtemel 11'i

Sarı-kırmızılı ekip, kalesinde ise 19 gol gördü.

Galatasaray 2025'e 3 puanla başlamak istiyor! İşte Okan Buruk'un Göztepe maçı muhtemel 11'i

OSIMHEN DURDURULAMIYOR

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, attığı gollerle sarı-kırmızılı takımın galibiyetlerinde önemli rol oynuyor.

Galatasaray 2025'e 3 puanla başlamak istiyor! İşte Okan Buruk'un Göztepe maçı muhtemel 11'i

Sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan Victor Osimhen, bu sezon çıktığı 15 maçta 12 gol attı.

Galatasaray 2025'e 3 puanla başlamak istiyor! İşte Okan Buruk'un Göztepe maçı muhtemel 11'i

Süper Lig'de 11 karşılaşmada 9 gol kaydeden 26 yaşındaki santrfor, UEFA Avrupa Ligi'nde de sahaya çıktığı 4 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.

Galatasaray 2025'e 3 puanla başlamak istiyor! İşte Okan Buruk'un Göztepe maçı muhtemel 11'i

YUNUS AKGÜN'ÜN 10 GOLÜ VAR

Sarı-kırmızılılarda bu sezon başarılı bir performans sergileyen Yunus Akgün, attığı gollerle takımına büyük katkı sağlıyor.

Galatasaray 2025'e 3 puanla başlamak istiyor! İşte Okan Buruk'un Göztepe maçı muhtemel 11'i

UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maçta 5 gol atan milli oyuncu, Süper Lig'de de skorer performansını sürdürüyor.

Galatasaray 2025'e 3 puanla başlamak istiyor! İşte Okan Buruk'un Göztepe maçı muhtemel 11'i

Son olarak ligin 17. haftasındaki Bellona Kayserispor maçında fileleri havalandıran Yunus, Süper Lig'de de 16 maçta 5 gol kaydetti.

Galatasaray 2025'e 3 puanla başlamak istiyor! İşte Okan Buruk'un Göztepe maçı muhtemel 11'i

BU SEZON SADECE SAHASINDA PUAN KAYBETTİ

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de çıktığı maçlarda sadece evinde puan kaybı yaşadı.

Galatasaray 2025'e 3 puanla başlamak istiyor! İşte Okan Buruk'un Göztepe maçı muhtemel 11'i

Ligde deplasmandaki bütün maçlarını kazanan "Cimbom", sahasında da Kasımpaşa ve ikas Eyüpspor'la berabere kalarak puan kaybetti.

Galatasaray 2025'e 3 puanla başlamak istiyor! İşte Okan Buruk'un Göztepe maçı muhtemel 11'i

OKAN BURUK KARARINI VERDİ!

Öte yandan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk zorlu mücadele öncesi ilk 11'ini büyük ölçüde netleştirdi.

Galatasaray 2025'e 3 puanla başlamak istiyor! İşte Okan Buruk'un Göztepe maçı muhtemel 11'i

İşte Cimbom'un Göztepe maçı muhtemel 11'i...

Galatasaray 2025'e 3 puanla başlamak istiyor! İşte Okan Buruk'un Göztepe maçı muhtemel 11'i

MUSLERA

Galatasaray 2025'e 3 puanla başlamak istiyor! İşte Okan Buruk'un Göztepe maçı muhtemel 11'i

KAAN AYHAN

Galatasaray 2025'e 3 puanla başlamak istiyor! İşte Okan Buruk'un Göztepe maçı muhtemel 11'i

ABDÜLKERİM

Galatasaray 2025'e 3 puanla başlamak istiyor! İşte Okan Buruk'un Göztepe maçı muhtemel 11'i

DAVINSON

Galatasaray 2025'e 3 puanla başlamak istiyor! İşte Okan Buruk'un Göztepe maçı muhtemel 11'i

JAKOBS

Galatasaray 2025'e 3 puanla başlamak istiyor! İşte Okan Buruk'un Göztepe maçı muhtemel 11'i

TORREIRA

Galatasaray 2025'e 3 puanla başlamak istiyor! İşte Okan Buruk'un Göztepe maçı muhtemel 11'i

SARA

Galatasaray 2025'e 3 puanla başlamak istiyor! İşte Okan Buruk'un Göztepe maçı muhtemel 11'i

MERTENS

Galatasaray 2025'e 3 puanla başlamak istiyor! İşte Okan Buruk'un Göztepe maçı muhtemel 11'i

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