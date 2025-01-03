Galatasaray 2025'e 3 puanla başlamak istiyor! İşte Okan Buruk'un Göztepe maçı muhtemel 11'i
Galatasaray, 1 haftalık aranın ardından Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 4 Ocak Cumartesi günü sahasında Göztepe'yi ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar, 2025 yılında çıkacağı ilk maçta galip gelmek istiyor. Öte yandan Cimbom'da teknik direktör Okan Buruk, Göztepe karşısında sahaya süreceği ilk 11'i netleştirdi. İşte Aslan'ın Göztepe maçı kadrosu... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS SPOR HABERİ)
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Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 44 puanla haftaya zirvede girdi.
Göztepe ise 8 galibiyet, 4'er beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak, 28 puanla 4. sırada yer aldı.
TEK EKSİK ICARDI
Galatasaray'da Arjantinli yıldız Mauro Icardi, sakatlığı sebebiyle oynayamayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz ekibi Tottenham ile oynanan maçta sağ diz ön çapraz bağında kopma meydana gelen Icardi, sakatlığı sebebiyle maçta forma giyemeyecek.
3 İSİM SINIRDA
Galatasaray'da Göztepe maçı öncesi 3 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-kırmızılı futbolcular Barış Alper Yılmaz, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı, sarı kart görmeleri halinde 19. haftadaki RAMS Başakşehir maçında cezalı duruma düşecek.
LİGİN EN ÇOK GOL ATAN TAKIMI
Süper Lig'de 47 kez fileleri havalandıran Galatasaray, ligin en çok gol atan takımı konumunda bulunuyor.
Sarı-kırmızılı ekip, kalesinde ise 19 gol gördü.
OSIMHEN DURDURULAMIYOR
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, attığı gollerle sarı-kırmızılı takımın galibiyetlerinde önemli rol oynuyor.
Sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan Victor Osimhen, bu sezon çıktığı 15 maçta 12 gol attı.
Süper Lig'de 11 karşılaşmada 9 gol kaydeden 26 yaşındaki santrfor, UEFA Avrupa Ligi'nde de sahaya çıktığı 4 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.
YUNUS AKGÜN'ÜN 10 GOLÜ VAR
Sarı-kırmızılılarda bu sezon başarılı bir performans sergileyen Yunus Akgün, attığı gollerle takımına büyük katkı sağlıyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maçta 5 gol atan milli oyuncu, Süper Lig'de de skorer performansını sürdürüyor.
Son olarak ligin 17. haftasındaki Bellona Kayserispor maçında fileleri havalandıran Yunus, Süper Lig'de de 16 maçta 5 gol kaydetti.
BU SEZON SADECE SAHASINDA PUAN KAYBETTİ
Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de çıktığı maçlarda sadece evinde puan kaybı yaşadı.
Ligde deplasmandaki bütün maçlarını kazanan "Cimbom", sahasında da Kasımpaşa ve ikas Eyüpspor'la berabere kalarak puan kaybetti.
OKAN BURUK KARARINI VERDİ!
Öte yandan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk zorlu mücadele öncesi ilk 11'ini büyük ölçüde netleştirdi.
İşte Cimbom'un Göztepe maçı muhtemel 11'i...
MUSLERA
KAAN AYHAN
ABDÜLKERİM
DAVINSON
JAKOBS
TORREIRA
SARA
MERTENS
BARIŞ ALPER
YUNUS AKGÜN
OSIMHEN
DİĞER