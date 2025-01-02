TRANSFER HABERLERİ | İsimleri Galatasaray'la anılıyordu! Kolo Muani ve Skriniar'dan şok haber
Galatasaray, ocak ayı transfer dönemine sayılı günler kala çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılıların transfer etmek için ciddi girişimlerde bulunduğu Randal Kolo Muani ve Milan Skriniar hakkında PSG'den şok eden bir haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS SPOR HABERİ)
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Öte yandan Skriniar ve Kolo Muani transferlerine dair yeni bir gelişme yaşandı.
PSG, Monaco ile oynayacağı Süper Kupa maçının kadrosunu açıkladı.
Açıklanan kadroda Skriniar ve Kolo Muani de kadroda yer aldı.
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