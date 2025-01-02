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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | İsimleri Galatasaray'la anılıyordu! Kolo Muani ve Skriniar'dan şok haber

TRANSFER HABERLERİ | İsimleri Galatasaray'la anılıyordu! Kolo Muani ve Skriniar'dan şok haber

Galatasaray, ocak ayı transfer dönemine sayılı günler kala çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılıların transfer etmek için ciddi girişimlerde bulunduğu Randal Kolo Muani ve Milan Skriniar hakkında PSG'den şok eden bir haber geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2025 Perşembe 15:26
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TRANSFER HABERLERİ | İsimleri Galatasaray'la anılıyordu! Kolo Muani ve Skriniar'dan şok haber

Galatasaray'da ara transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | İsimleri Galatasaray'la anılıyordu! Kolo Muani ve Skriniar'dan şok haber

Sarı kırmızılılar transferde rotayı Fransa'ya kırmış ve PSG forması giyen Milan Skriniar ile Kolo Muani'yi gündemine almıştı.

TRANSFER HABERLERİ | İsimleri Galatasaray'la anılıyordu! Kolo Muani ve Skriniar'dan şok haber

Cimbom'un her iki yıldız için ciddi girişimlerde bulunduğu ve PSG ile pazarlık yaptığı öne sürülmüştü.

TRANSFER HABERLERİ | İsimleri Galatasaray'la anılıyordu! Kolo Muani ve Skriniar'dan şok haber

Öte yandan Skriniar ve Kolo Muani transferlerine dair yeni bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | İsimleri Galatasaray'la anılıyordu! Kolo Muani ve Skriniar'dan şok haber

PSG, Monaco ile oynayacağı Süper Kupa maçının kadrosunu açıkladı.

TRANSFER HABERLERİ | İsimleri Galatasaray'la anılıyordu! Kolo Muani ve Skriniar'dan şok haber

Açıklanan kadroda Skriniar ve Kolo Muani de kadroda yer aldı.

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