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Haberler Galatasaray Eski Galatasaraylı Wesley Sneijer'den Hakan Çalhanoğlu'na övgü! "Gözleri kapalı..."

Eski Galatasaraylı Wesley Sneijer'den Hakan Çalhanoğlu'na övgü! "Gözleri kapalı..."

Bir dönem ülkemizde Galatasaray forması da giyen eski yıldız futbolcu Wesley Sneijder, İtalyan basınına konuştu. Sneijder, Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu için övgü dolu sözler sarf etti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2025 Perşembe 16:30
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Eski Galatasaraylı Wesley Sneijer'den Hakan Çalhanoğlu'na övgü! "Gözleri kapalı..."

Bir dönem Galatasaray forması giyen Wesley Sneijder, La Gazetta dello Sport'a konuştu. Hollandalı eski yıldız futbolcu Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu hakkında da konuştu. Yıldız ismi öven Sneijder, "Hakan Çalhanoğlu topu aldığında bir rehber gibi, gözleri kapalı takım arkadaşlarının nerede olduğunu biliyor." ifadelerini kullandı.

Wesley Sneijder, 2013-2017 yılları arasında Galatasaray forması giydi. Hollandalı yıldız, sarı-kırmızılı formayla 175 maça çıkarken 45 gol 44 asistlik performans gösterdi.

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