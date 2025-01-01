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Özbek'ten yeni yıl mesajı
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 2025 yılı için mesaj yayınladı. Başkan Dursun Özbek'in açıklamaları şöyle: "Galatasaray ile geçen her dakika, her saat, her gün ve her yıl biz Galatasaraylılar için çok kıymetli. Şampiyonluklarla dolu iki senenin ardından, başlangıçtaki iştahla yeni hedeflerimize doğru kilitlendik. Oyuncularımız sahada, taraftarlarımız tribünde sımsıkı kenetlendik. Yıl 2025, hedef 25 dedik. Avrupa'da ise gözümüzü daha yükseklere diktik. Ülkemiz için huzur, barış ve kardeşlik içinde geçmesini dilediğim 2025 yılında, Galatasaray başarılarının daim olmasını temenni ASLAN, MERTENS VE ediyorum."
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