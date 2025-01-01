GALATASARAY HABERİ | Milan Skriniar transferinde son durum nedir? Dünyaca ünlü gazeteci açıkladı!
Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna katmak istediği yıldız stoper Milan Skriniar hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Slovak futbolcunun transfer sürecindeki son durumu dünyaca ünlü o gazeteci aktardı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
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GALATASARAY MILAN SKRINIAR'DA SONA DOĞRU!
Aspor.com.tr editörlerinden Bedirhan Altundağ'ın, Gazeteci Fabrizio Romano'dan derlediği habere göre; Galatasaray, Paris ekibiyle anlaşmaya çok yaklaştı.
Ancak, Slovak oyuncunun geleceği hakkında vereceği kararın beklendiği bilgisi aktarıldı.
ŞANS BULAMIYOR
Milan Skriniar, bu sezon Başkent ekibinde forma şansı bulmakta oldukça zorlanıyor.
30 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon tüm kulvarlarda sadece 5 maçta boy gösterebildi.
1.88'lik oyuncu, bu sürelerde toplam 381 dakika sahada kaldı.
Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Skriniar'ın kulübüyle sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek.
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