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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ | Milan Skriniar transferinde son durum nedir? Dünyaca ünlü gazeteci açıkladı!

GALATASARAY HABERİ | Milan Skriniar transferinde son durum nedir? Dünyaca ünlü gazeteci açıkladı!

Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna katmak istediği yıldız stoper Milan Skriniar hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Slovak futbolcunun transfer sürecindeki son durumu dünyaca ünlü o gazeteci aktardı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2025 Çarşamba 12:16
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GALATASARAY HABERİ | Milan Skriniar transferinde son durum nedir? Dünyaca ünlü gazeteci açıkladı!

Devre arasında muhakkak bir stoper takviyesi yapmak isteyen Galatasaray, gündemine Milan Skriniar'ı almıştı.

GALATASARAY HABERİ | Milan Skriniar transferinde son durum nedir? Dünyaca ünlü gazeteci açıkladı!

Fransız devi Paris Saint-Germain'de bu sezon gözden düşen yıldız oyuncu için yönetim bir süredir mesailerini sıklaştırmıştı.

GALATASARAY HABERİ | Milan Skriniar transferinde son durum nedir? Dünyaca ünlü gazeteci açıkladı!

Bu transferi bir an önce bitirmek isteyen Cimbom'a beklenen haber kısa bir süre içerisinde gelebilir.

GALATASARAY HABERİ | Milan Skriniar transferinde son durum nedir? Dünyaca ünlü gazeteci açıkladı!

GALATASARAY MILAN SKRINIAR'DA SONA DOĞRU!

Aspor.com.tr editörlerinden Bedirhan Altundağ'ın, Gazeteci Fabrizio Romano'dan derlediği habere göre; Galatasaray, Paris ekibiyle anlaşmaya çok yaklaştı.

GALATASARAY HABERİ | Milan Skriniar transferinde son durum nedir? Dünyaca ünlü gazeteci açıkladı!

Ancak, Slovak oyuncunun geleceği hakkında vereceği kararın beklendiği bilgisi aktarıldı.

GALATASARAY HABERİ | Milan Skriniar transferinde son durum nedir? Dünyaca ünlü gazeteci açıkladı!

ŞANS BULAMIYOR

Milan Skriniar, bu sezon Başkent ekibinde forma şansı bulmakta oldukça zorlanıyor.

GALATASARAY HABERİ | Milan Skriniar transferinde son durum nedir? Dünyaca ünlü gazeteci açıkladı!

30 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon tüm kulvarlarda sadece 5 maçta boy gösterebildi.

GALATASARAY HABERİ | Milan Skriniar transferinde son durum nedir? Dünyaca ünlü gazeteci açıkladı!

1.88'lik oyuncu, bu sürelerde toplam 381 dakika sahada kaldı.

GALATASARAY HABERİ | Milan Skriniar transferinde son durum nedir? Dünyaca ünlü gazeteci açıkladı!

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Skriniar'ın kulübüyle sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek.

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