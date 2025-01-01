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Forvete aday Cvancara
Forvet çin transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Çekya basınındaki haberlerde Almanya'da B.Monchengladbach forması giyen Tomas Cvancara'nın sarı- kırmızılı takımın listesinde olduğu iddia edildi. Çekya Milli Takımı'nda da oynayan 24 yaşındaki forvetin Monchengladbach ile Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Cvancara, bu sezon Alman ekibiyle 14 resmi maçta 1 gol atabildi.
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