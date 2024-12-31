TRANSFER HABERLERİ | Osimhen'den Osayi'yi ikna çabası: Galatasaray'a gel!
Galatasaray'da sağ bek transferi için çalışmalar devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Fenerbahçe formasını terleten vatandaşı Osayi-Samuel'in Cimbom'a gelmesi için kolları sıvadı. İşte tüm detaylar...
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Uzun süredir Fenerbahçe ile yeni sözleşme görüşmesi yapan Osayi Samuel'le ilgili henüz resmi bir açıklama gelmemiş olması iddiaların gerçeklik ihtimalini artırıyor.
Başta İngiltere olmak üzere çok sayıda ülkeden teklifler alan Nijeryalı sağ bekin Sarı-Lacivertliler'le prensip anlaşmasına vardığı bizzat Acun Ilıcalı tarafından açıklanmıştı.
Ancak imzaların atılmamış olması bazı farklı iddiaları da beraberinde getirmişti.
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