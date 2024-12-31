TRANSFER HABERLERİ | Osimhen'den Osayi'yi ikna çabası: Galatasaray'a gel!

Sağ bek krizini bu sezon da tam anlamıyla çözemeyen Galatasaray'la ilgili yurt dışından çok flaş bir iddia geldi.

Nijerya basını, vatandaşı olan Osayi ile sürekli görüşen Osimhen'in kulübü için adeta bir menajer gibi çalıştığını da belirtti.