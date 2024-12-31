  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Osimhen'den Osayi'yi ikna çabası: Galatasaray'a gel!

TRANSFER HABERLERİ | Osimhen'den Osayi'yi ikna çabası: Galatasaray'a gel!

Galatasaray'da sağ bek transferi için çalışmalar devam ederken flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Fenerbahçe formasını terleten vatandaşı Osayi-Samuel'in Cimbom'a gelmesi için kolları sıvadı. İşte tüm detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2024 Salı 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Osimhen'den Osayi'yi ikna çabası: Galatasaray'a gel!

Sağ bek krizini bu sezon da tam anlamıyla çözemeyen Galatasaray'la ilgili yurt dışından çok flaş bir iddia geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Osimhen'den Osayi'yi ikna çabası: Galatasaray'a gel!

Takvim'in Nijerya basınından derlediği habere göre Victor Osimhen, Fenerbahçeli Bright Osayi Samuel'i Sarı-Kırmızılı takıma gelmesi konusunda ikna etmeye çalışıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Osimhen'den Osayi'yi ikna çabası: Galatasaray'a gel!

Nijerya basını, vatandaşı olan Osayi ile sürekli görüşen Osimhen'in kulübü için adeta bir menajer gibi çalıştığını da belirtti.

TRANSFER HABERLERİ | Osimhen'den Osayi'yi ikna çabası: Galatasaray'a gel!

Uzun süredir Fenerbahçe ile yeni sözleşme görüşmesi yapan Osayi Samuel'le ilgili henüz resmi bir açıklama gelmemiş olması iddiaların gerçeklik ihtimalini artırıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Osimhen'den Osayi'yi ikna çabası: Galatasaray'a gel!

Başta İngiltere olmak üzere çok sayıda ülkeden teklifler alan Nijeryalı sağ bekin Sarı-Lacivertliler'le prensip anlaşmasına vardığı bizzat Acun Ilıcalı tarafından açıklanmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Osimhen'den Osayi'yi ikna çabası: Galatasaray'a gel!

Ancak imzaların atılmamış olması bazı farklı iddiaları da beraberinde getirmişti.

F.Bahçe'de stopere sürpriz aday!
G.Saray'a Osimhen'den kötü haber!
DİĞER
SON DAKİKA! Türk sanat müziği sanatçısı Gönül Akkor vefat etti: Bir döneme damgasını vurmuştu!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Yılbaşında 309 bin 819 kolluk gücü görevi başında olacak"
F.Bahçe transferde yeni formül arıyor!
Talisca'da menajer krizi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a Osimhen'den kötü haber! G.Saray'a Osimhen'den kötü haber! 01:06
F.Bahçe ve G.Saray'dan transferde sürpriz hamle! F.Bahçe ve G.Saray'dan transferde sürpriz hamle! 01:04
Kulüpler Birliği MHK'nin yeni sistemini kabul etti! Kulüpler Birliği MHK'nin yeni sistemini kabul etti! 01:04
Arda Güler R.Madrid'den ayrılacak mı? Dedesi açıkladı Arda Güler R.Madrid'den ayrılacak mı? Dedesi açıkladı 01:04
F.Bahçe'de Oğuz Aydın gelişmesi! Dönüş tarihi belli oldu F.Bahçe'de Oğuz Aydın gelişmesi! Dönüş tarihi belli oldu 01:04
Masuaku'nun yeni takımı belli oldu! Masuaku'nun yeni takımı belli oldu! 01:04
Daha Eski
Emir Ortakaya'dan flaş kariyer kararı! Emir Ortakaya'dan flaş kariyer kararı! 01:04
F.Bahçe'den şaşırtan transfer! Alex'in gözdesine kanca F.Bahçe'den şaşırtan transfer! Alex'in gözdesine kanca 01:04
Mertens'ten ters köşe! Yeni adresini duyurdular Mertens'ten ters köşe! Yeni adresini duyurdular 01:04
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri! 1-2 gün içinde... Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri! 1-2 gün içinde... 01:04
G.Saray'da gündem yeniden Sainz! G.Saray'da gündem yeniden Sainz! 01:04
F.Bahçe'den sürpriz hamle! Eljif Elmas... F.Bahçe'den sürpriz hamle! Eljif Elmas... 01:04