Galatasaray Avrupa'yı sarsacak! Cimbom'a transferde 3 müjde
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cimbom'da son olarak o 3 yıldızdan kısa süre içerisinde sarı-kırmızılı taraftarları sevindiren haberler gelebilir. İşte detaylar...
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Belçikalı yıldız, yakın arkadaş olduğu De Bruyne'le konuşarak Galatasaray'ı ve hedeflerini anlattı.
Manchester City'den ayrılacak olan 33 yaşındaki on numara transfere kapıyı kapatmadı. De Bruyne ile Fenerbahçe de ilgileniyor.
SKRINIAR TAMAM
Nelsson'un yerine kiralık olarak düşünülen PSG'nin Slovak stoperi Milan Skriniar'da da olumlu gelişmeler yaşanıyor.
29 yaşındaki futbolcuyu ikna etmek için Sampdoria'da birlikte oynadığı Torreira ve Inter'den takım arkadaşı Icardi devreye girdi.
İki yıldızın konuşmaları çok etkili oldu. Skriniar'da artık sorun kalmadı.
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