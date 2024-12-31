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Haberler Galatasaray Galatasaray Avrupa'yı sarsacak! Cimbom'a transferde 3 müjde

Galatasaray Avrupa'yı sarsacak! Cimbom'a transferde 3 müjde

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cimbom'da son olarak o 3 yıldızdan kısa süre içerisinde sarı-kırmızılı taraftarları sevindiren haberler gelebilir. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2024 Salı 06:50
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Galatasaray Avrupa'yı sarsacak! Cimbom'a transferde 3 müjden

Galatasaray ara transferde bombaları art arda patlatmak için yoğun çaba harcıyor. Listede birçok isim var.

Galatasaray Avrupa'yı sarsacak! Cimbom'a transferde 3 müjden

Okan Buruk'un golcü konusunda öncelikli tercihi Georges Mikautadze için Lyon'a son olarak 20 milyon euro önerildi. Fransız kulübü bu teklife sıcak baktı. Şimdi ödeme planı üzerinde çalışma yapılıyor.

Galatasaray Avrupa'yı sarsacak! Cimbom'a transferde 3 müjden

DE BRUYNE'YE DAVET

Cimbom'un Avrupa'yı sarsacak Kevin De Bruyne harekatında ise Mertens kolları sıvadı.

Galatasaray Avrupa'yı sarsacak! Cimbom'a transferde 3 müjden

Belçikalı yıldız, yakın arkadaş olduğu De Bruyne'le konuşarak Galatasaray'ı ve hedeflerini anlattı.

Galatasaray Avrupa'yı sarsacak! Cimbom'a transferde 3 müjden

Manchester City'den ayrılacak olan 33 yaşındaki on numara transfere kapıyı kapatmadı. De Bruyne ile Fenerbahçe de ilgileniyor.

Galatasaray Avrupa'yı sarsacak! Cimbom'a transferde 3 müjden

SKRINIAR TAMAM

Nelsson'un yerine kiralık olarak düşünülen PSG'nin Slovak stoperi Milan Skriniar'da da olumlu gelişmeler yaşanıyor.

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