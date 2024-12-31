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Haberler Galatasaray En mutlu benim

En mutlu benim

Galatasaray’ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, sarı-kırmızılı forma altındaki en mutlu ismin kendisi olduğunu söyledi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2024 Salı 06:50
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En mutlu benim

G.Saray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, G.Saray'ın kendisinin hayatında çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Hummel ile sponsorluk anlaşması imzalayan başarılı futbolcu, burada yaptığı açıklamalarda parçalı formayı giymekten duyduğu mutluluğu dile getirerek şöyle konuştu: "Bir gün burayı bırakırsam benden bunu duyarsınız. Gerçekten hayalim gerçek oldu. G.Saray hayatımın da önemli bir parçası. Belki Galatasaray'daki en mutlu insanım. Burada çok mutluyum. Türkiye'nin en büyük kulübünde oynuyorum. Çok iyi bir yerdeyiz. Ligde lider durumdayız. UEFA Avrupa Ligi'nde de iyi yerdeyiz. Kupalar için mücadele etmeye devam edeceğiz İcardi ile kardeş gibiyiz. Çok fazla vakit geçiriyoruz. Özel hayatımda da çok destek oldu bana. Ciddi bir sakatlık geçirdi. Ailesi ile birlikte Arjantin'de tedavi oluyor. Eksikliğini çok hissediyoruz. Türk futbolu için çok önemli bir figür. Bizim için de çok önemli bir isim. Onu çok özlüyoruz."

NANDO BENI ARADI

Türkiye'YE gelişinde vatandaşı Fernando Muslera'nın da önemli rolü olduğunu belirten Torreira, "Fiorentina'da kalmak istiyordum. Orada çok iyi bir sezon geçirmiştim. Muslera, Okan Buruk ve Erden Timur beni sürekli aradı. İyi ki aramışlar. Hayatımın akışı değişti, keyfim çok yerinde. Buraya gelirken hiçbir oyuncunun ön yargısı olmasın. Çok rekabetçi bir lig. Harika insanlara sahip bir ülke burası" dedi.

TORREIRA ILE ÇALIŞMAK ONUR

Hummel'ın Türkiye ve Güney Bölge CEO'su Eddy Massier, Torreira ile çalışacakları için çok mutlu olduğunu söyledi. Uruguaylı yıldızın herkese ilham verdiğini belirten Massier, "Bu iş birliği, sadece bir sponsorluk anlaşması değil. Genç kitlelere ilham veriyor. Torreira ile çalışmak büyük onur" dedi.

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