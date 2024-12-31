Galatasaray Roma'yı yakacak! 10 numara transferi Çizme'den

Daha önce yüksek maaşı nedeniyle askıya alınan Arjantinli Dybala, Teknik Direktör Okan Buruk tarafından çok beğeniliyor.

Ancak İtalyan basınına göre Roma'nın da oyuncusunun sözleşmesini uzatma ihtimali olduğu belirtiliyor.