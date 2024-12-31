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Haberler Galatasaray Galatasaray Roma'yı yakacak! 10 numara transferi Çizme'den

Galatasaray Roma'yı yakacak! 10 numara transferi Çizme'den

Devre arası transfer döneminde kadrosuna güçlü isimleri katarak sezon sonu her kulvarda başarılı olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Cimbom son olarak aradığı 10 numara için Roma'da yoğun bir mesai harcıyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2024 Salı 06:50
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Galatasaray Roma'yı yakacak! 10 numara transferi Çizme'den

Ara transfer döneminde kadrosunu koruyup nokta atışlarla lig ve Avrupa'da hedefe yürümek isteyen G.Saray'da yönetim aceleci davranmıyor.

Galatasaray Roma'yı yakacak! 10 numara transferi Çizme'den

Mevcut kadro ile bileği bükülmeyen takıma katkı sağlayacak isimler üzerinde duran sarı-kırmızılılar yeniden rotayı İtalya'ya çevirdi.

Galatasaray Roma'yı yakacak! 10 numara transferi Çizme'den

Roma'daki geleceği belirsizliğini koruyan Pellegrini ve Dybala için temaslar yeniden başladı.

Galatasaray Roma'yı yakacak! 10 numara transferi Çizme'den

Daha önce yüksek maaşı nedeniyle askıya alınan Arjantinli Dybala, Teknik Direktör Okan Buruk tarafından çok beğeniliyor.

Galatasaray Roma'yı yakacak! 10 numara transferi Çizme'den

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki futbolcuyu projelerle ikna etmeye çalışan yönetim, maaşı istediği seviyeye indirirse imzaları atacak.

Galatasaray Roma'yı yakacak! 10 numara transferi Çizme'den

Ancak İtalyan basınına göre Roma'nın da oyuncusunun sözleşmesini uzatma ihtimali olduğu belirtiliyor.

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