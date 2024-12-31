Galatasaray Roma'yı yakacak! 10 numara transferi Çizme'den
Devre arası transfer döneminde kadrosuna güçlü isimleri katarak sezon sonu her kulvarda başarılı olmak isteyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Cimbom son olarak aradığı 10 numara için Roma'da yoğun bir mesai harcıyor. İşte detaylar...
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Daha önce yüksek maaşı nedeniyle askıya alınan Arjantinli Dybala, Teknik Direktör Okan Buruk tarafından çok beğeniliyor.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki futbolcuyu projelerle ikna etmeye çalışan yönetim, maaşı istediği seviyeye indirirse imzaları atacak.
Ancak İtalyan basınına göre Roma'nın da oyuncusunun sözleşmesini uzatma ihtimali olduğu belirtiliyor.
Bir başka Roma'nın yıldızı Lorenzo Pellegrini de yönetimin radarında bulunan bir diğer isim.
Hem forvet arkasında hem de orta sahada görev yapabilen 28 yaşındaki İtalyan yıldızın takımıyla 1.5 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
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