TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da rota yeniden Dybala! İki farklı senaryo ele alındı
Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Georges Mikautadze için oyuncunun kulübü Olympique Lyon'dan olumsuz haber gelmesi üzerine rotasını yeniden Paulo Dybala'ya çevirdi. Sarı-kırmızılı ekipte, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli yıldızın transferi için iki farklı senaryonun ele alındığı belirtildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
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Milliyet'in haberine göre; Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli yıldızı bonservis ödemeden kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'da iki farklı senaryonun ele alındığı belirtildi.
2.5 YIL İÇİN 20 MİLYON EURO
Buna göre oyuncunun bonservissiz gelmesi durumunda 2.5 yıl için toplamda 20 milyon euro ödemeye hazır olan sarı-kırmızılıların bunun netleşmesini beklediği bildirildi.
BONSERVİS İSTENİRSE...
Roma'nın yarım sezon sonra serbest kalacak olan Dybala için bonservis istemesi durumunda ise sarı-kırmızılıların oyuncuya teklif edeceği rakamı aşağı çekeceği öğrenildi.
Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dybala'nın güncel piyasa değeri 8 milyon euro.
31 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda Roma forması ile 20 maça çıkarken 5 gol 2 asistlik performans gösterdi.
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