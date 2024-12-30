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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da rota yeniden Dybala! İki farklı senaryo ele alındı

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da rota yeniden Dybala! İki farklı senaryo ele alındı

Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Georges Mikautadze için oyuncunun kulübü Olympique Lyon'dan olumsuz haber gelmesi üzerine rotasını yeniden Paulo Dybala'ya çevirdi. Sarı-kırmızılı ekipte, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli yıldızın transferi için iki farklı senaryonun ele alındığı belirtildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2024 Pazartesi 09:32
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da rota yeniden Dybala! İki farklı senaryo ele alındı

Ara transfer dönemine sayılı günler kala Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da rota yeniden Dybala! İki farklı senaryo ele alındı

Sarı-kırmızılıların, Olympique Lyon'da forma giyen Georges Mikautadze transferinde yaşanan olumsuz gelişmeler üzerine gündemine yeniden Paulo Dybala'yı aldığı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da rota yeniden Dybala! İki farklı senaryo ele alındı

Cimbom'un Fransız ekibinden Gürcü futbolcu için olumsuz yanıt gelmesinin ardından, Dybala için yeni bir değerlendirme kararı aldığı belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da rota yeniden Dybala! İki farklı senaryo ele alındı

Milliyet'in haberine göre; Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli yıldızı bonservis ödemeden kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'da iki farklı senaryonun ele alındığı belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da rota yeniden Dybala! İki farklı senaryo ele alındı

2.5 YIL İÇİN 20 MİLYON EURO

Buna göre oyuncunun bonservissiz gelmesi durumunda 2.5 yıl için toplamda 20 milyon euro ödemeye hazır olan sarı-kırmızılıların bunun netleşmesini beklediği bildirildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da rota yeniden Dybala! İki farklı senaryo ele alındı

BONSERVİS İSTENİRSE...

Roma'nın yarım sezon sonra serbest kalacak olan Dybala için bonservis istemesi durumunda ise sarı-kırmızılıların oyuncuya teklif edeceği rakamı aşağı çekeceği öğrenildi.

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