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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın forvet listesi: Arnautovic, Giovanni Simeone ve Luka Jovic

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın forvet listesi: Arnautovic, Giovanni Simeone ve Luka Jovic

Avrupa ve Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Golcü arayışlarını sürdüren Cimbom transferde rotasını İtalya'ya çevirdi. İşte sarı kırmızılıların listesindeki forvet oyuncuları... | (Fotomac.com.tr - Enes Cevahirci)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2024 Pazartesi 13:12
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın forvet listesi: Arnautovic, Giovanni Simeone ve Luka Jovic

Süper Lig'de devreye 8 puan farkla giden Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın forvet listesi: Arnautovic, Giovanni Simeone ve Luka Jovic

UEFA Avrupa Ligi'nde kupayı hedefleyen Cimbom'un Ocak ayında kadrosuna önemli takviyeler yapması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın forvet listesi: Arnautovic, Giovanni Simeone ve Luka Jovic

Victor Osimhen'i kadrosuna katarak büyük ses getiren sarı kırmızılılar yine aynı doğrultuda yıldız isimlere yönelecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın forvet listesi: Arnautovic, Giovanni Simeone ve Luka Jovic

Mauro Icardi'nin sezonu kapatmasıyla birlikte santrfor arayışlarına başlayan Cimbom, rotasını İtalya'ya çevirdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın forvet listesi: Arnautovic, Giovanni Simeone ve Luka Jovic

Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin Çizme basınında derlediği habere göre; Galatasaray'ın ara transfer dönemindeki forvet listesinde Marko Arnautovic, Giovanni Simeone ve Luka Jovic bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın forvet listesi: Arnautovic, Giovanni Simeone ve Luka Jovic

INTER ELİNDEN ÇIKARACAK

Inter, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Marko Arnautovic'i ara transfer döneminde elinden çıkarmaya sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın forvet listesi: Arnautovic, Giovanni Simeone ve Luka Jovic

Avusturyalı golcüye Serie A ekipleri ve Galatasaray'ın ilgi gösterdiği belirtiliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın forvet listesi: Arnautovic, Giovanni Simeone ve Luka Jovic

İtalya Süper Kupası için Arabistan'a giden Inter'in kafilesinde Marko Arnautovic'in yer almadığı da dikkat çekildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın forvet listesi: Arnautovic, Giovanni Simeone ve Luka Jovic

G.SARAY SIMEONE VE JOVIC İÇİN BİLGİ ALDI

Galatasaray, Napoli giyen Giovanni Simeone ve Milan'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Luka Jovic için de bilgi talebinde bulundu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın forvet listesi: Arnautovic, Giovanni Simeone ve Luka Jovic

Giovanni Simeone, Napoli'de Lukaku'nun alternatifi olarak görülüyor ve istediği süreleri alamıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın forvet listesi: Arnautovic, Giovanni Simeone ve Luka Jovic

Arjantinli golcü bu sezon ligde sadece 1 maça ilk 11'de başlarken 18 karşılaşmada toplam 438 dakika görev aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın forvet listesi: Arnautovic, Giovanni Simeone ve Luka Jovic

Simeone bu maçlarda 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın forvet listesi: Arnautovic, Giovanni Simeone ve Luka Jovic

Sözleşmesi 2026 yılında sona eren yıldız oyuncunun piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın forvet listesi: Arnautovic, Giovanni Simeone ve Luka Jovic

JOVIC'İN AYRILIK KARARI
Milan'da beklentileri karşılayamayan Jovic, bu sezon sadece 3 maçta görev aldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın forvet listesi: Arnautovic, Giovanni Simeone ve Luka Jovic

Düzenli forma giyebileceği bir takıma transfer olmak istemesi Galatasaray'ın elini kolaylaştırıyor.

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