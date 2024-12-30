TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın forvet listesi: Arnautovic, Giovanni Simeone ve Luka Jovic

İtalya Süper Kupası için Arabistan'a giden Inter'in kafilesinde Marko Arnautovic'in yer almadığı da dikkat çekildi.

G.SARAY SIMEONE VE JOVIC İÇİN BİLGİ ALDI Galatasaray, Napoli giyen Giovanni Simeone ve Milan'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Luka Jovic için de bilgi talebinde bulundu.