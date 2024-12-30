TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın forvet listesi: Arnautovic, Giovanni Simeone ve Luka Jovic
Avrupa ve Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Golcü arayışlarını sürdüren Cimbom transferde rotasını İtalya'ya çevirdi. İşte sarı kırmızılıların listesindeki forvet oyuncuları... | (Fotomac.com.tr - Enes Cevahirci)
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Mauro Icardi'nin sezonu kapatmasıyla birlikte santrfor arayışlarına başlayan Cimbom, rotasını İtalya'ya çevirdi.
Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin Çizme basınında derlediği habere göre; Galatasaray'ın ara transfer dönemindeki forvet listesinde Marko Arnautovic, Giovanni Simeone ve Luka Jovic bulunuyor.
INTER ELİNDEN ÇIKARACAK
Inter, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Marko Arnautovic'i ara transfer döneminde elinden çıkarmaya sıcak bakıyor.
Avusturyalı golcüye Serie A ekipleri ve Galatasaray'ın ilgi gösterdiği belirtiliyor.
İtalya Süper Kupası için Arabistan'a giden Inter'in kafilesinde Marko Arnautovic'in yer almadığı da dikkat çekildi.
G.SARAY SIMEONE VE JOVIC İÇİN BİLGİ ALDI
Galatasaray, Napoli giyen Giovanni Simeone ve Milan'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Luka Jovic için de bilgi talebinde bulundu.
Giovanni Simeone, Napoli'de Lukaku'nun alternatifi olarak görülüyor ve istediği süreleri alamıyor.
Arjantinli golcü bu sezon ligde sadece 1 maça ilk 11'de başlarken 18 karşılaşmada toplam 438 dakika görev aldı.
Simeone bu maçlarda 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
Sözleşmesi 2026 yılında sona eren yıldız oyuncunun piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor.
JOVIC'İN AYRILIK KARARI
Milan'da beklentileri karşılayamayan Jovic, bu sezon sadece 3 maçta görev aldı.
Düzenli forma giyebileceği bir takıma transfer olmak istemesi Galatasaray'ın elini kolaylaştırıyor.
Sırp golcünün sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
27 yaşındaki yıldız oyuncunun piyasa değeri ise 4 milyon Euro.
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