Galatasaray'da Mauro Icardi sevinci! Sahalara dönüş tarihini açıkladı
Tottenham maçında çapraz bağları kopan ve ülkesinde ameliyat olan Mauro Icardi, taraftarı mutlu edecek haberi duyurdu. Sezonu kapattığı konuşulan Arjantinli yıldız, sahalara dönüş tarihini verdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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"SEZONU KAPATMADIM"
Arjantinli yıldız, her gün iki üç saat verilen program dahilinde çalışmalarını sürdürüyor.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Galatasaray'ın sağlık heyetiyle sürekli iletişim halinde olan golcü oyuncu "Sezonu kapatmadım" mesajını verdi.
FİNALDE SAHADA OLACAĞIM
İcardi, sağlık heyetiyle görüntülü yaptığı görüşmede beklenenden daha erken sahalara dönmek istediğini söylerken "Mayısta sahalara döneceğim. Bunu taraftarımıza açıkça söyleyebilirsiniz. Onları ve arkadaşlarımı çok özledim.
Benim için bu sezon kapanmadı! Sezonun finalinde sahada olacağım. Gollerimle yine şampiyonluğa katkı sağlamak istiyorum.
Bütün çalışmam, hedefim bunu gerçekleştirmek için" ifadelerini kullandı.
SÖZLEŞMESİ DONDURULMADI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Icardi'nin sözleşmesini dondurulmayacağını belirtmişti.
Icardi, Galatasaray formasıyla bu sezon 14 maçta forma giymiş, 6 gol 1 asistlik katkı sağlamıştı.
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