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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Mauro Icardi sevinci! Sahalara dönüş tarihini açıkladı

Galatasaray'da Mauro Icardi sevinci! Sahalara dönüş tarihini açıkladı

Tottenham maçında çapraz bağları kopan ve ülkesinde ameliyat olan Mauro Icardi, taraftarı mutlu edecek haberi duyurdu. Sezonu kapattığı konuşulan Arjantinli yıldız, sahalara dönüş tarihini verdi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2024 Pazartesi 09:40
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Galatasaray'da Mauro Icardi sevinci! Sahalara dönüş tarihini açıkladı

Galatasaray'ın süper yıldızı Mauro Icardi, sakatlığı sonrası sarı kırmızılı taraftarlar büyük üzüntü yaşamıştı.

Galatasaray'da Mauro Icardi sevinci! Sahalara dönüş tarihini açıkladı

Tottenham maçında çapraz bağları kopan ve ülkesinde ameliyat olan Arjantinli yıldızın sezonu kapattığı belirtilmişti.

Galatasaray'da Mauro Icardi sevinci! Sahalara dönüş tarihini açıkladı

"SEZONU KAPATMADIM"
Rehabilitasyon sürecinde olan Mauro Icardi, sahalara dönmek için ekstra çaba sarf ediyor.

Galatasaray'da Mauro Icardi sevinci! Sahalara dönüş tarihini açıkladı

Arjantinli yıldız, her gün iki üç saat verilen program dahilinde çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray'da Mauro Icardi sevinci! Sahalara dönüş tarihini açıkladı

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Galatasaray'ın sağlık heyetiyle sürekli iletişim halinde olan golcü oyuncu "Sezonu kapatmadım" mesajını verdi.

Galatasaray'da Mauro Icardi sevinci! Sahalara dönüş tarihini açıkladı

FİNALDE SAHADA OLACAĞIM
İcardi, sağlık heyetiyle görüntülü yaptığı görüşmede beklenenden daha erken sahalara dönmek istediğini söylerken "Mayısta sahalara döneceğim. Bunu taraftarımıza açıkça söyleyebilirsiniz. Onları ve arkadaşlarımı çok özledim.

Galatasaray'da Mauro Icardi sevinci! Sahalara dönüş tarihini açıkladı

Benim için bu sezon kapanmadı! Sezonun finalinde sahada olacağım. Gollerimle yine şampiyonluğa katkı sağlamak istiyorum.

Galatasaray'da Mauro Icardi sevinci! Sahalara dönüş tarihini açıkladı

Bütün çalışmam, hedefim bunu gerçekleştirmek için" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da Mauro Icardi sevinci! Sahalara dönüş tarihini açıkladı

SÖZLEŞMESİ DONDURULMADI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Icardi'nin sözleşmesini dondurulmayacağını belirtmişti.

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