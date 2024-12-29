TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan genç yıldıza 6 aylık kiralama formulü!
Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim rotasını Almanya'ya çevirdi. Sarı kırmızılılar genç yıldız için 6 aylık kiralama teklifi yapmayı planlıyor. İşte Cimbom'un transfer planı...
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Takvim'de yer alan habere göre; Sarı-Kırmızılılar'ın Eintracht Frankfurt forması giyen 19 yaşındaki 10 numara Can Uzun ile ilgilendiği iddia edildi.
Teknik direktör Okan Buruk'un transfere yeşil ışık yaktığı belirtildi.
Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro alan genç yetenek sezon başında 11 milyon Euro bedelle Nürnberg'den Frankfurt'a transfer olmuştu.
Bu sezon 14 maçta 2 gol atan ve 2 de asist yapan Can için kiralama formülü düşünülüyor.
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