  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan genç yıldıza 6 aylık kiralama formulü!

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan genç yıldıza 6 aylık kiralama formulü!

Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket eden yönetim rotasını Almanya'ya çevirdi. Sarı kırmızılılar genç yıldız için 6 aylık kiralama teklifi yapmayı planlıyor. İşte Cimbom'un transfer planı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 09:40
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan genç yıldıza 6 aylık kiralama formulü!

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam eden Galatasaray'da ara transfer çalışmaları sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan genç yıldıza 6 aylık kiralama formulü!

3 kulvarda rotasyonlu kadro kurmak için harekete geçen yönetim Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ara transfer görüşmelerini sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan genç yıldıza 6 aylık kiralama formulü!

6 AYLIK CAN UZUN PLANI

Cimbom'da transfer çalışmaları sürerken gündeme sürpriz bir isim geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan genç yıldıza 6 aylık kiralama formulü!

Takvim'de yer alan habere göre; Sarı-Kırmızılılar'ın Eintracht Frankfurt forması giyen 19 yaşındaki 10 numara Can Uzun ile ilgilendiği iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan genç yıldıza 6 aylık kiralama formulü!

Teknik direktör Okan Buruk'un transfere yeşil ışık yaktığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan genç yıldıza 6 aylık kiralama formulü!

Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro alan genç yetenek sezon başında 11 milyon Euro bedelle Nürnberg'den Frankfurt'a transfer olmuştu.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Leicester City - Manchester City maçı ne zaman? Leicester City - Manchester City maçı ne zaman? 09:46
G.Saray'ı şampiyonluktan etmişti ara transferde Aslan oluyor! G.Saray'ı şampiyonluktan etmişti ara transferde Aslan oluyor! 09:43
F.Bahçe Anderson Talisca'ya kavuşuyor! F.Bahçe Anderson Talisca'ya kavuşuyor! 09:42
G.Saray'dan genç yıldıza kiralama formulü G.Saray'dan genç yıldıza kiralama formulü 09:36
Muslera ile ilgili sürpriz transfer iddiası! Muslera ile ilgili sürpriz transfer iddiası! 09:18
F.Bahçe yıldız isimle nikah tazeliyor! F.Bahçe yıldız isimle nikah tazeliyor! 09:13
Daha Eski
Adalı'dan seçim sabahı paylaşımı Adalı'dan seçim sabahı paylaşımı 09:13
Eski yıldızı geri dönüyor! Görüşmeler başladı Eski yıldızı geri dönüyor! Görüşmeler başladı 09:05
Everton - Nottingham Forest maçı ne zaman? Everton - Nottingham Forest maçı ne zaman? 09:02
Fulham - Bournemouth maçı ne zaman? Fulham - Bournemouth maçı ne zaman? 08:58
Crystal Palace - Southampton maçı ne zaman? Crystal Palace - Southampton maçı ne zaman? 08:52
⚽Bugün hangi maçlar var? ⚽Bugün hangi maçlar var? 08:30