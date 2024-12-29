Ormanspor 58-80 Galatasaray Çağdaş Faktoring | MAÇ SONUCU

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda OGM Ormanspor'u 80-58 yendi.
OGM Ormanspor: 58 - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 80
Salon: M. Sait Zarifoğlu
Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Burak Durmuş, Oğuzhan Güzel
OGM Ormanspor: Duygu Özen 7, Aokuso 11, Burke 9, Sissoko 3, Berger 5, Manolya Kurtulmuş 17, İdil Türk, Zeynep Şevval Gül 2, Esra Ural Topuz 4
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Gökşen Fitik 3, Zandalasini 12, Yueru Li 4, Fraser 18, Vanloo 21, Sude Yılmaz, Ayşegül Günay Aladağ, Ayşe Cora 6, Derin Erdoğan 10, Holingsvorth 6, Meltem Yıldızhan
1. Periyot: 13-26
Devre: 25-42
3. Periyot: 39-61