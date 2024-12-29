  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Ormanspor 58-80 Galatasaray Çağdaş Faktoring | MAÇ SONUCU

Ormanspor 58-80 Galatasaray Çağdaş Faktoring | MAÇ SONUCU

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında OGM Ormanspor'u 80-58 mağlup etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 20:04
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ormanspor 58-80 Galatasaray Çağdaş Faktoring | MAÇ SONUCU

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda OGM Ormanspor'u 80-58 yendi.

OGM Ormanspor: 58 - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 80

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Burak Durmuş, Oğuzhan Güzel

OGM Ormanspor: Duygu Özen 7, Aokuso 11, Burke 9, Sissoko 3, Berger 5, Manolya Kurtulmuş 17, İdil Türk, Zeynep Şevval Gül 2, Esra Ural Topuz 4

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Gökşen Fitik 3, Zandalasini 12, Yueru Li 4, Fraser 18, Vanloo 21, Sude Yılmaz, Ayşegül Günay Aladağ, Ayşe Cora 6, Derin Erdoğan 10, Holingsvorth 6, Meltem Yıldızhan

1. Periyot: 13-26

Devre: 25-42

3. Periyot: 39-61

G.Saray'ı şampiyonluktan etmişti ara transferde Aslan oluyor!
F.Bahçe'ye Talisca'dan kötü haber!
DİĞER
Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'dan Mikautadze hamlesi! İlk resmi teklif belli oldu...
Öcalan ne zaman "PKK lağv olsun" çağrısı yapacak? Pervin Buldan'dan "İmralı" açıklaması: "TBMM'deki partilerle görüşülecek"
G.Saray'dan Virgil van Dijk bombası!
F.Bahçe'den Skriniar bombası! G.Saray'a tarihi çalım
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tottenham'a Pereira engeli! Tottenham'a Pereira engeli! 20:09
G.Saray potada rahat kazandı! G.Saray potada rahat kazandı! 19:57
City bu sefer kazandı! City bu sefer kazandı! 19:33
Fatih Terim'den ilk galibiyet! Fatih Terim'den ilk galibiyet! 19:16
Uğurcan Çakır Avrupa yolunda Uğurcan Çakır Avrupa yolunda 17:23
SPORTING CP - BENFICA CANLI İZLE SPORTING CP - BENFICA CANLI İZLE 16:44
Daha Eski
G.Saray'dan Virgil van Dijk bombası! G.Saray'dan Virgil van Dijk bombası! 16:36
Mou'dan flaş Szymanski kararı! Mou'dan flaş Szymanski kararı! 16:21
Göztepe'den 100. yıl logosu için oylama Göztepe'den 100. yıl logosu için oylama 16:07
Fırtına'nın Samsunspor hazırlıkları sürüyor! Fırtına'nın Samsunspor hazırlıkları sürüyor! 16:02
F.Bahçe'den Skriniar bombası! G.Saray'a tarihi çalım F.Bahçe'den Skriniar bombası! G.Saray'a tarihi çalım 15:36
Milan - Roma maçı ne zaman? Milan - Roma maçı ne zaman? 15:33