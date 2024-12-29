Kritik ocak ayı

Galatasaray, ocak ayında birbirinden önemli müsabakalara çıkacak. Sarı-kırmızılılar 4 Ocak Cumartesi günü evinde Göztepe ile Süper Lig'deki mesaisine kaldığı yerden devam edecek. Hemen 4 gün sonra Türkiye Kupası'ndaki ilk sınav gelecek, Başakşehir'le mücadele olacak. Daha sonra ligde Başakşehir'le karşılaşacak Aslan, Avrupa Ligi'nde de 21 Ocak'ta Dinamo Kiev ve 30 Ocak'ta Ajax'la karşı karşıya gelecek. Ligde namağlup olan ve Fenerbahçe'nin 8 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Avrupa Ligi'nde de yenilgisiz ilerliyor. Okan Buruk ve ekibi, Türkiye Kupası'nda da iddialı olmak istiyor.