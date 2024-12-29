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Haberler Galatasaray Kritik ocak ayı

Kritik ocak ayı

Süper Lig ve Avrupa Ligi’nde namağlup ilerleyen G.Saray, 4 Ocak ile 30 Ocak arasında 26 günde 7 maça çıkacak. Lig, Avrupa ve kupadaki hedefler için önemli sınavlar verilecek

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 06:50
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Kritik ocak ayı

Galatasaray, ocak ayında birbirinden önemli müsabakalara çıkacak. Sarı-kırmızılılar 4 Ocak Cumartesi günü evinde Göztepe ile Süper Lig'deki mesaisine kaldığı yerden devam edecek. Hemen 4 gün sonra Türkiye Kupası'ndaki ilk sınav gelecek, Başakşehir'le mücadele olacak. Daha sonra ligde Başakşehir'le karşılaşacak Aslan, Avrupa Ligi'nde de 21 Ocak'ta Dinamo Kiev ve 30 Ocak'ta Ajax'la karşı karşıya gelecek. Ligde namağlup olan ve Fenerbahçe'nin 8 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Avrupa Ligi'nde de yenilgisiz ilerliyor. Okan Buruk ve ekibi, Türkiye Kupası'nda da iddialı olmak istiyor.

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