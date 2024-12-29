Galatasaray'da yaprak dökümü! 5 isim takımdan ayrılıyor
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da iç transferde de hareketlilik yaşanıyor. Yapacağı takviyelerle birlikte kadroda düşünülmeyen isimlerle de vedalaşmak isteyen sarı-kırmızılılar, ocak ayında 5 oyuncuyla yollarını ayırmayı planlıyor. İşte o isimler... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 13:51 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 13:56
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Adı Paulo Dybala, Georges Mikautadze, Milan Skriniar ve Issa Kabore gibi birçok yıldızla anılan Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler de merak konusu.
Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda kadroda düşünülmeyen futbolcularla yollarını ayırmayı planlıyor.
İşte sarı-kırmızılıların ocak ayında takımdan göndermeyi planladığı isimler...
VICTOR NELSSON
ELIAS JELERT
KEREM DEMİRBAY
HAKIM ZIYECH
YUSUF DEMİR
DİĞER