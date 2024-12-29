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Haberler Galatasaray Galatasaray'da yaprak dökümü! 5 isim takımdan ayrılıyor

Galatasaray'da yaprak dökümü! 5 isim takımdan ayrılıyor

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da iç transferde de hareketlilik yaşanıyor. Yapacağı takviyelerle birlikte kadroda düşünülmeyen isimlerle de vedalaşmak isteyen sarı-kırmızılılar, ocak ayında 5 oyuncuyla yollarını ayırmayı planlıyor. İşte o isimler... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 13:51 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 13:56
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Galatasaray'da yaprak dökümü! 5 isim takımdan ayrılıyor

Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Galatasaray'da yaprak dökümü! 5 isim takımdan ayrılıyor

Sarı-kırmızılılar, ocak ayında başlayacak 2. Transfer ve Tescil Dönemi için kolları sıvadı.

Galatasaray'da yaprak dökümü! 5 isim takımdan ayrılıyor

Cimbom, ara transfer döneminde takıma kazandıracağı isimlerle hem Süper Lig'i zirvede tamamlayarak 5. yıldızı takmak hem de UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna sonuna kadar devam istiyor.

Galatasaray'da yaprak dökümü! 5 isim takımdan ayrılıyor

Adı Paulo Dybala, Georges Mikautadze, Milan Skriniar ve Issa Kabore gibi birçok yıldızla anılan Galatasaray'da takımdan ayrılacak isimler de merak konusu.

Galatasaray'da yaprak dökümü! 5 isim takımdan ayrılıyor

Yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda kadroda düşünülmeyen futbolcularla yollarını ayırmayı planlıyor.

Galatasaray'da yaprak dökümü! 5 isim takımdan ayrılıyor

İşte sarı-kırmızılıların ocak ayında takımdan göndermeyi planladığı isimler...

Galatasaray'da yaprak dökümü! 5 isim takımdan ayrılıyor

VICTOR NELSSON

Galatasaray'da yaprak dökümü! 5 isim takımdan ayrılıyor

ELIAS JELERT

Galatasaray'da yaprak dökümü! 5 isim takımdan ayrılıyor

KEREM DEMİRBAY

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