Galatasaray'a Mikautadze şoku: Transferi askıya alındı!

Teknik Direktör Okan Buruk'un özellikle kadrosunda görmek istediği Mikautadze, Galatasaray için uzun süredir takip edilen bir isim.

Buruk, geçtiğimiz günlerde DHA'ya yaptığı açıklamada, "Mikautadze beğendiğimiz bir oyuncu. Onu üç yıldır takip ediyoruz, ancak teklif yapma tarafında değilim," ifadelerini kullanmıştı.