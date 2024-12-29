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Haberler Galatasaray Galatasaray'a Mikautadze şoku: Transferi askıya alındı!

Galatasaray'a Mikautadze şoku: Transferi askıya alındı!

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray'ın ara transfer hedeflerinden Georges Mikautadze'nin transferinde Olympique Lyon engeliyle karşılaşıldı. Fransız kulübü, indirim yapmayı reddederken, bonservis bedelinin büyük bir kısmını peşin ödeme şartıyla talep ediyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 09:56 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 09:58
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Galatasaray'da transfer çıkmazı: Georges Mikautadze'nin transferi askıda!

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna katmayı planladığı Georges Mikautadze transferi zorluklarla karşı karşıya.

Galatasaray'da transfer çıkmazı: Georges Mikautadze'nin transferi askıda!

Milliyet gazetesinin haberine göre, Fransız ekibi Olympique Lyon, 24 yaşındaki Gürcü futbolcu için indirim yapmayı reddederken, bonservis ücretinin büyük bir kısmını peşin talep ediyor.

Galatasaray'da transfer çıkmazı: Georges Mikautadze'nin transferi askıda!

Bu durum, transfer görüşmelerinin tıkanmasına neden oldu.

Galatasaray'da transfer çıkmazı: Georges Mikautadze'nin transferi askıda!

Teknik Direktör Okan Buruk'un özellikle kadrosunda görmek istediği Mikautadze, Galatasaray için uzun süredir takip edilen bir isim.

Galatasaray'da transfer çıkmazı: Georges Mikautadze'nin transferi askıda!

Buruk, geçtiğimiz günlerde DHA'ya yaptığı açıklamada, "Mikautadze beğendiğimiz bir oyuncu. Onu üç yıldır takip ediyoruz, ancak teklif yapma tarafında değilim," ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray'da transfer çıkmazı: Georges Mikautadze'nin transferi askıda!

ALTERNATİF İSİMLER GÜNDEMDE

Mikautadze transferindeki pürüzler, Galatasaray yönetimini farklı alternatiflere yönlendirdi.

Galatasaray'da transfer çıkmazı: Georges Mikautadze'nin transferi askıda!

Sarı-kırmızılıların, bu gelişmelerin ardından Paulo Dybala için yeni bir girişimde bulunabileceği konuşuluyor.

Galatasaray'da transfer çıkmazı: Georges Mikautadze'nin transferi askıda!

Öte yandan, hücum hattı için gündemde olan diğer isimlerden Kolo Muani'nin transferi konusunda da beklentilerin sürdüğü ifade edildi.

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