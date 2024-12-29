Galatasaray'a Mikautadze şoku: Transferi askıya alındı!
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray'ın ara transfer hedeflerinden Georges Mikautadze'nin transferinde Olympique Lyon engeliyle karşılaşıldı. Fransız kulübü, indirim yapmayı reddederken, bonservis bedelinin büyük bir kısmını peşin ödeme şartıyla talep ediyor. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 09:56 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 09:58
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Teknik Direktör Okan Buruk'un özellikle kadrosunda görmek istediği Mikautadze, Galatasaray için uzun süredir takip edilen bir isim.
Buruk, geçtiğimiz günlerde DHA'ya yaptığı açıklamada, "Mikautadze beğendiğimiz bir oyuncu. Onu üç yıldır takip ediyoruz, ancak teklif yapma tarafında değilim," ifadelerini kullanmıştı.
ALTERNATİF İSİMLER GÜNDEMDE
Mikautadze transferindeki pürüzler, Galatasaray yönetimini farklı alternatiflere yönlendirdi.
Sarı-kırmızılıların, bu gelişmelerin ardından Paulo Dybala için yeni bir girişimde bulunabileceği konuşuluyor.
Öte yandan, hücum hattı için gündemde olan diğer isimlerden Kolo Muani'nin transferi konusunda da beklentilerin sürdüğü ifade edildi.
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