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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ - Muslera ile ilgili sürpriz transfer iddiası!

GALATASARAY HABERİ - Muslera ile ilgili sürpriz transfer iddiası!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da 2011 yılından bu yana kaleyi koruyan Fernando Muslera'nın, sezon sonu sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılacağı öne sürülmüştü. Uruguaylı kaleciyle ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2024 Pazar 09:18
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GALATASARAY HABERİ - Muslera ile ilgili sürpriz transfer iddiası!

Trendyol Süper Lig'de ilk yarıyı en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde zirvede tamamlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY HABERİ - Muslera ile ilgili sürpriz transfer iddiası!

Sarı-kırmızılılar, ara transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala çalışmalarını hızlandırdı.

GALATASARAY HABERİ - Muslera ile ilgili sürpriz transfer iddiası!

Birçok bölgeye takviye yapacak olan yönetim, kaleci transferi için de nabız yokluyor.

GALATASARAY HABERİ - Muslera ile ilgili sürpriz transfer iddiası!

Cimbom'da sezon sonunda sözleşmesi biten Fernando Muslera, ayrılık planları yapıyor.

GALATASARAY HABERİ - Muslera ile ilgili sürpriz transfer iddiası!

DEVRE ARASINDA BİLE TEKLİF ALIYOR

Galatasaray'dan ayrılmayı düşünen ve artık ülkesine dönme planları yapan 38 yaşındaki kaleci için şu anda dahi teklifler olduğu belirtildi.

GALATASARAY HABERİ - Muslera ile ilgili sürpriz transfer iddiası!

Sezon sonunda Galatasaray ile kontratı sona erecek olan Fernando Muslera'yı Uruguay'dan kulüpler takip ediyor.

GALATASARAY HABERİ - Muslera ile ilgili sürpriz transfer iddiası!

Galatasaray'dan ayrılmayı düşünen ve artık ülkesine dönme planları yapan 38 yaşındaki kaleci için şu anda dahi teklifler olduğu belirtildi.

GALATASARAY HABERİ - Muslera ile ilgili sürpriz transfer iddiası!

Muslera'nın devre arasında ayrılmayı düşünmediği, sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalacağı ifade edildi.

GALATASARAY HABERİ - Muslera ile ilgili sürpriz transfer iddiası!

Tecrübeli eldivenin ailesiyle görüşten sonra mart ayında geleceğiyle ilgili kesin kararını alacağı bildirildi.

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