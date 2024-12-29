GALATASARAY HABERİ - Muslera ile ilgili sürpriz transfer iddiası!
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da 2011 yılından bu yana kaleyi koruyan Fernando Muslera'nın, sezon sonu sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılacağı öne sürülmüştü. Uruguaylı kaleciyle ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Cimbom'da sezon sonunda sözleşmesi biten Fernando Muslera, ayrılık planları yapıyor.
DEVRE ARASINDA BİLE TEKLİF ALIYOR
Galatasaray'dan ayrılmayı düşünen ve artık ülkesine dönme planları yapan 38 yaşındaki kaleci için şu anda dahi teklifler olduğu belirtildi.
Sezon sonunda Galatasaray ile kontratı sona erecek olan Fernando Muslera'yı Uruguay'dan kulüpler takip ediyor.
Galatasaray'dan ayrılmayı düşünen ve artık ülkesine dönme planları yapan 38 yaşındaki kaleci için şu anda dahi teklifler olduğu belirtildi.
Muslera'nın devre arasında ayrılmayı düşünmediği, sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalacağı ifade edildi.
Tecrübeli eldivenin ailesiyle görüşten sonra mart ayında geleceğiyle ilgili kesin kararını alacağı bildirildi.
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