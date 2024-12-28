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Galatasaray ara transferde gözünü Fransa'ya çevirdi. Lyon'un forveti Mikaudatze ile PSG'den Skriniar ve Kolo Muani'yi isteyen sarı kırmızılılar hamlelerini sıklaştırdı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 06:50
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Tüm gözler Fransa'da

Galatasaray transferde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Sarı-kırmızılılar gözünü Fransa'dan gelecek haberlere çevirdi. PSG'den stoper Milan Skriniar ve forvet Kolo Muani'yi isteyen Aslan, yine Lyon'dan forvet oyuncusu Georges Mikautadze ile de görüşüyor. Skriniar ve Kolo Muani için PSG ile yoğun görüşmeler içerisinde olan Cimbom, olumlu adımlar atıyor. Lyon'dan Mikaudatze için de görüşmeler sürse de Premier Lig'den Gürcü forvete teklifler olduğu belirtiliyor. Sarı-kırmızılıların resmi temaslarını kurduğu 24 yaşındaki Mikaudatze'nin kararı bekleniyor

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