Tüm gözler Fransa'da

Galatasaray transferde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Sarı-kırmızılılar gözünü Fransa'dan gelecek haberlere çevirdi. PSG'den stoper Milan Skriniar ve forvet Kolo Muani'yi isteyen Aslan, yine Lyon'dan forvet oyuncusu Georges Mikautadze ile de görüşüyor. Skriniar ve Kolo Muani için PSG ile yoğun görüşmeler içerisinde olan Cimbom, olumlu adımlar atıyor. Lyon'dan Mikaudatze için de görüşmeler sürse de Premier Lig'den Gürcü forvete teklifler olduğu belirtiliyor. Sarı-kırmızılıların resmi temaslarını kurduğu 24 yaşındaki Mikaudatze'nin kararı bekleniyor