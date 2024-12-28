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Haberler Galatasaray Osimhen fırtınası

Osimhen fırtınası

Sarı-kırmızılı takımın dünyaca ünlü forveti Victor Osimhen ülkesi Nijerya'da fırtına gibi esti. Süper Lig'e verilen arada tatilini Nijerya'da geçiren Osimhen herkese yardım eli uzattı. Yıldız golcü, çocuklara imzalı forma hediye etti. 7 yaşındaki bir çocuğun da isteğini kırmayan Osimhen ünlü bir spor mağazasından ne isterse aldı ve okul masraflarını da karşıladığını duyurdu. Ayrıca durumu olmayan ailelere de gıda ve giyim yardımında bulunan 25 yaşındaki forvet, vatandaşlarından büyük ilgi topladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 06:50
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Osimhen fırtınası
Sarı-kırmızılı takımın dünyaca ünlü forveti Victor Osimhen ülkesi Nijerya'da fırtına gibi esti. Süper Lig'e verilen arada tatilini Nijerya'da geçiren Osimhen herkese yardım eli uzattı. Yıldız golcü, çocuklara imzalı forma hediye etti. 7 yaşındaki bir çocuğun da isteğini kırmayan Osimhen ünlü bir spor mağazasından ne isterse aldı ve okul masraflarını da karşıladığını duyurdu. Ayrıca durumu olmayan ailelere de gıda ve giyim yardımında bulunan 25 yaşındaki forvet, vatandaşlarından büyük ilgi topladı.
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