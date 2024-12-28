Mottomuz konsantrasyon

Okan Buruk, BTV You- Tube kanalına gündeme dair açıklamalarda bulundu. "Mottomuz konsantrasyondur" diyen Buruk, "İştahımızı hiç düşürmeden Göztepe maçına aynı şekilde başlamalıyız. Rahatlamamamız gerekiyor. Dış sahada atmosfer güzel olduğunda daha çok motive oluyoruz" ifadelerini kullandı. Buruk'tan inciler:

F.Bahçe'yi yenerek şampiyon olmak, bizi mutlu ve özgüvenli yapıyor.

MHK'nin yeni yapısını anlayamadık.

VAR'da yabancı kolay, ama her maça zor.

Transferde acele etmeyeceğiz.

Ronaldo (Nazario) ile Osimhen iyi bir ikili olurlardı.

Icardi, oynayarak motive oluyor.