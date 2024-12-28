Suudi Arabistan'ın Al-Shabab takımıyla anlaşan Fatih Terim, Riyad'a gitti. İstanbul Havalimanı'nda yolculuk öncesi basın mensuplarına konuştu. Terim, "Çok iyiyim. Zaten ben o hırsta olmazsam ben kendim söylerim. Hazırım, iyiyim. Eşimin bana çok güzel bir sözü var, "Futbol aklını sakın emekli etme" diye. Önümüzdeki 4 takımın bizden daha önemli kadroları olduğu söyleniyor. Dünyayı takip eden biri olarak bunu biliyorum. 6'sında maçımız var. Tanıdığım oyuncular var. Dokunuşlarımızı en kısada yapmak zorundayız, yapacağız inşallah" dedi. Transfer sürecini anlatan başarılı teknik adam, "Birkaç gündür Al-Shabab ile devam eden görüşmelerimiz sonuçlandı. Bu süreçte Prens ve başkana çok teşekkür ediyorum nezaketleri için. Hakikaten çok güzel ve nazik bir şekilde süreç geçti. Çok şöhretli oyuncuların ve hocaların bulunduğu bir ülkeye gidiyoruz. Ben de birçok şeyi merak ediyorum" diye ekledi.

NEDVED FAKTÖRÜ

Pavel Nedved ile Al-Shabab'da beraber çalışacaklarına değinen Fatih Terim, "Pavel Nedved, benim için başka anlam taşıyor. Ben Fiorentina iken, o Juventus'taydı. Biraz bahsettik ondan da. Çok büyük bir oyuncu. Juventus'ta oyunculuktan sonra sportif direktörlük kısmında çok emekleri oldu. Şu anda Al Shabab ile birlikte. Onunla birlikte olacağım için mutluyum. Önemli bir sembol" yorumunu yaptı.