  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Galatasaray'da bir transfer tamam! Diğeri yolda

Galatasaray'da bir transfer tamam! Diğeri yolda

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak sarı-kırmızılı taraftarlara müjdeli haber geldi. Cimbom'da o yıldızın transferinde anlaşma tamam. Okan Buruk'un çok istediği bir başka futbolcunun kulübü ile de kısa süre içerisinde el sıkışılabilir. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da bir transfer tamam! Diğeri yolda

Galatasaray an itibariyle Süper Lig'de 44 puanla zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılıları 36 puanla ezeli rakibi Fenerbahçe takip ediyor.

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler
Galatasaray'da bir transfer tamam! Diğeri yolda

Cimbom, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 12 puanla 6. sırada bulunuyor. Galatasaray sezon sonunda iki kulvarda da mutlu sona ulaşarak taraftarlarını mutlu etmek istiyor.

Galatasaray'da bir transfer tamam! Diğeri yolda

Sarı-kırmızlılarda bu anlamda transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Galatasaray'da bir transfer tamam! Diğeri yolda

Cimbom, Mikautadze transferi için Lyon'un 17 milyon euro'luk teklifi düşük bulması üzerine rakamı artırmaya karar verdi.

Galatasaray'da bir transfer tamam! Diğeri yolda

Sarı-kırmızılı yönetim, Fransız kulübüne 18.5 milyon euro'luk yeni teklif sunacak.

Galatasaray'da bir transfer tamam! Diğeri yolda

Lyon'un bu rakama sıcak bakacağı gelen bilgiler arasında.

Galatasaray'da bir transfer tamam! Diğeri yolda

Galatasaray, sağ bek arayışını ise Issa Kabore ile noktalamak üzere.

Galatasaray'da bir transfer tamam! Diğeri yolda

Kiralık oynadığı Benfica'dan Manchester City'ye geri dönecek olan 23 yaşındaki Burkina Faso'lu sağ bekle el sıkışıldı. Son anda bir pürüz çıkmazsa Kabore sarı-kırmızılı formayı giyecek.

Mourinho devrede! İşte Rashford'a yapılan teklif...
G.Saray'a dünya şampiyonu kanat!
DİĞER
Melisa Döngel'den şoke eden aşk itirafı! Ayrıldınız mı sorusuna öyle bir cevap verdi ki...
İpek Kıraç mahkemeye belge sunmuştu! İnan Kıraç'ın toplantıda yaptıkları en önemli kanıt olacak...
G.Saray ile PSG arasında tarihi takas!
F.Bahçe'den G.Saray'a transfer golü! Bu çalım yıllarca unutulmaz
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Rest çekti Rest çekti 01:33
Hazırız kazanacağız Hazırız kazanacağız 01:30
Mottomuz konsantrasyon Mottomuz konsantrasyon 01:21
Arsenal evinde hata yapmadı! Arsenal evinde hata yapmadı! 01:15
Arsenal evinde hata yapmadı! Arsenal evinde hata yapmadı! 01:14
Arda’dan ziyaret Arda’dan ziyaret 01:09
Daha Eski
Hermoso hazır kıta Hermoso hazır kıta 00:49
Solari Aslan'a Solari Aslan'a 00:48
Mateta bombası Mateta bombası 00:47
F.Bahçe Beko Sırbistan'da kayıp! F.Bahçe Beko Sırbistan'da kayıp! 00:39
Hüseyin Yücel'den Sergen Yalçın sözleri! Hüseyin Yücel'den Sergen Yalçın sözleri! 23:32
Medina'nın yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli Medina'nın yeni takımı belli oldu! İşte bonservis bedeli 23:32