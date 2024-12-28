Galatasaray'da bir transfer tamam! Diğeri yolda
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak sarı-kırmızılı taraftarlara müjdeli haber geldi. Cimbom'da o yıldızın transferinde anlaşma tamam. Okan Buruk'un çok istediği bir başka futbolcunun kulübü ile de kısa süre içerisinde el sıkışılabilir. İşte detaylar...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Cimbom, Mikautadze transferi için Lyon'un 17 milyon euro'luk teklifi düşük bulması üzerine rakamı artırmaya karar verdi.
Sarı-kırmızılı yönetim, Fransız kulübüne 18.5 milyon euro'luk yeni teklif sunacak.
Lyon'un bu rakama sıcak bakacağı gelen bilgiler arasında.
Galatasaray, sağ bek arayışını ise Issa Kabore ile noktalamak üzere.
Kiralık oynadığı Benfica'dan Manchester City'ye geri dönecek olan 23 yaşındaki Burkina Faso'lu sağ bekle el sıkışıldı. Son anda bir pürüz çıkmazsa Kabore sarı-kırmızılı formayı giyecek.
DİĞER