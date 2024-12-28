Galatasaray'da bir transfer tamam! Diğeri yolda

Galatasaray an itibariyle Süper Lig'de 44 puanla zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılıları 36 puanla ezeli rakibi Fenerbahçe takip ediyor.

Cimbom, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 12 puanla 6. sırada bulunuyor. Galatasaray sezon sonunda iki kulvarda da mutlu sona ulaşarak taraftarlarını mutlu etmek istiyor.