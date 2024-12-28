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Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Hakim Ziyech paylaşılamıyor! 10 takım talip oldu

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Hakim Ziyech paylaşılamıyor! 10 takım talip oldu

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da fazla şans bulamadığı için ayrılmak isteyen Okan Buruk'un da onayladığı isim olan Hakim Ziyech için sürpriz gelişmeler yaşandı. Faslı oyuncu için 10 takım devreye girdi. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 20:04 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 20:04
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Hakim Ziyech paylaşılamıyor! 10 takım talip oldu

Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Hakim Ziyech paylaşılamıyor! 10 takım talip oldu

Sarı-kırmızılı ekibin Faslı yıldızı Hakim Ziyech, takımdan ayrılmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Hakim Ziyech paylaşılamıyor! 10 takım talip oldu

Okan Buruk'la yıldızı barışamayan Ziyech, kulüp arayışına girdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Hakim Ziyech paylaşılamıyor! 10 takım talip oldu

Şimdi ise konu ile ilgili Cimbom'a müjdeli haber geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Hakim Ziyech paylaşılamıyor! 10 takım talip oldu

aspor.com.tr editörü Mahmud Çaputlu'nun H24info'dan derlediği habere göre; Faslı futbolcuyu İngiltere'den West Ham United ve Ipswich Town istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Hakim Ziyech paylaşılamıyor! 10 takım talip oldu

Bu 2 kulübün yanı sıra Fransa'dan Rennes, İtalya'dan Torino, Como, Venezia, Cagliari ve İspanya'dan Girona, Real Sociedad ile Villarreal Ziyech'in peşinde olan takımlar arasında olduğu belirtildi.

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