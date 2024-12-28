GALATASARAY TRANSFER HABERİ | Hakim Ziyech paylaşılamıyor! 10 takım talip oldu
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da fazla şans bulamadığı için ayrılmak isteyen Okan Buruk'un da onayladığı isim olan Hakim Ziyech için sürpriz gelişmeler yaşandı. Faslı oyuncu için 10 takım devreye girdi. İşte ayrıntılar... GS SPOR HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 20:04 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 20:04
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Şimdi ise konu ile ilgili Cimbom'a müjdeli haber geldi.
aspor.com.tr editörü Mahmud Çaputlu'nun H24info'dan derlediği habere göre; Faslı futbolcuyu İngiltere'den West Ham United ve Ipswich Town istiyor.
Bu 2 kulübün yanı sıra Fransa'dan Rennes, İtalya'dan Torino, Como, Venezia, Cagliari ve İspanya'dan Girona, Real Sociedad ile Villarreal Ziyech'in peşinde olan takımlar arasında olduğu belirtildi.
Ancak haberde yıldız oyuncunun İngiltere'ye dönmek istediği belirtildi.
Faslı futbolcunun güncel piyasa değeri 5 milyon Euro.
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