Brezilyalı forvet Galatasaray'a önerildi! 58 milyon Euro'ya transfer olmuştu
Son dakika haberi: Avrupa ve Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da ara transfer operasyonu başladı. Kadrosuna kattığı yıldızlarla büyük ses getiren sarı kırmızılılar bir bomba daha patlatabilir. İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'da forma giyen Brezilyalı yıldız, menajerler tarafından sarı kırmızılılara önerildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Takvim'de yer alan habere göre; 2022 yılında Everton'dan Tottenham'a 58 milyon Euro'ya transfer olan tecrübeli oyuncunun kulübünde mutsuz olduğu ve devre arası transfer döneminde takımından ayrılmak istediği öğrenildi.
BAŞKA TAKIMLAR DA İZLİYOR
Bu sezon 7 maçta forma giyen Richarlison, 1 gol atarken 1 de asist yaptı.
Brezilya Milli Takımı'nda 48 kez forma giyen ve 20 kez fileleri havalandıran yıldız golcünün piyasa değeri ise 30 milyon Euro.
Sambacı, santrfor bölgesi dışında kanatlarda da görev yapıyor.
Sözleşmesi 2027 yılında bitecek Richarlison'u Premier Lig'den de bazı takımların izlediği ve devre arasında resmi teklifte bulunacağı gelen haberler arasında.
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