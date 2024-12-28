Brezilyalı forvet Galatasaray'a önerildi! 58 milyon Euro'ya transfer olmuştu

Takvim'de yer alan habere göre; 2022 yılında Everton'dan Tottenham'a 58 milyon Euro'ya transfer olan tecrübeli oyuncunun kulübünde mutsuz olduğu ve devre arası transfer döneminde takımından ayrılmak istediği öğrenildi.

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Bu sezon 7 maçta forma giyen Richarlison, 1 gol atarken 1 de asist yaptı.