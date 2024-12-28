  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Brezilyalı forvet Galatasaray'a önerildi! 58 milyon Euro'ya transfer olmuştu

Brezilyalı forvet Galatasaray'a önerildi! 58 milyon Euro'ya transfer olmuştu

Son dakika haberi: Avrupa ve Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da ara transfer operasyonu başladı. Kadrosuna kattığı yıldızlarla büyük ses getiren sarı kırmızılılar bir bomba daha patlatabilir. İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'da forma giyen Brezilyalı yıldız, menajerler tarafından sarı kırmızılılara önerildi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 09:35
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Brezilyalı forvet Galatasaray'a önerildi! 58 milyon Euro'ya transfer olmuştu

Galatasaray'da transferde sürpriz bir gelişme yaşandı.

Brezilyalı forvet Galatasaray'a önerildi! 58 milyon Euro'ya transfer olmuştu

Mauro Icardi'nin sakatlanması sonrasında golcü arayışında olan Cimbom'a menajerler, yıldız bir golcüyü teklif etti.

Brezilyalı forvet Galatasaray'a önerildi! 58 milyon Euro'ya transfer olmuştu

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham'da forma giyen Brezilyalı yıldız Richarlison, menajerler tarafından Cimbom'a önerildi.

Brezilyalı forvet Galatasaray'a önerildi! 58 milyon Euro'ya transfer olmuştu

Takvim'de yer alan habere göre; 2022 yılında Everton'dan Tottenham'a 58 milyon Euro'ya transfer olan tecrübeli oyuncunun kulübünde mutsuz olduğu ve devre arası transfer döneminde takımından ayrılmak istediği öğrenildi.

Brezilyalı forvet Galatasaray'a önerildi! 58 milyon Euro'ya transfer olmuştu

BAŞKA TAKIMLAR DA İZLİYOR
Bu sezon 7 maçta forma giyen Richarlison, 1 gol atarken 1 de asist yaptı.

Brezilyalı forvet Galatasaray'a önerildi! 58 milyon Euro'ya transfer olmuştu

Brezilya Milli Takımı'nda 48 kez forma giyen ve 20 kez fileleri havalandıran yıldız golcünün piyasa değeri ise 30 milyon Euro.

Brezilyalı forvet Galatasaray'a önerildi! 58 milyon Euro'ya transfer olmuştu

Sambacı, santrfor bölgesi dışında kanatlarda da görev yapıyor.

Brezilyalı forvet Galatasaray'a önerildi! 58 milyon Euro'ya transfer olmuştu

Sözleşmesi 2027 yılında bitecek Richarlison'u Premier Lig'den de bazı takımların izlediği ve devre arasında resmi teklifte bulunacağı gelen haberler arasında.

Galatasaray’a tangocu kanat!
G.Saray'dan yeni yıl bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor
DİĞER
Tek bir şarkıyla hafızalara kazınmıştı! 90'lara damga vuran 48 yaşındaki Zeynep Türkeş köye yerleşti! Şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor..
İpek Kıraç mahkemeye belge sunmuştu! İnan Kıraç'ın toplantıda yaptıkları en önemli kanıt olacak...
Mourinho devrede! İşte Rashford'a yapılan teklif...
F.Bahçe'de Mou'dan flaş karar! Talisca gelince...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan yeni yıl bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor G.Saray'dan yeni yıl bombası! Eski Fenerbahçeli geliyor 09:16
Alperen'in şahane performansı galibiyete yetmedi Alperen'in şahane performansı galibiyete yetmedi 08:47
Bugün hangi maçlar var? 28 Aralık Cumartesi Bugün hangi maçlar var? 28 Aralık Cumartesi 08:13
Rest çekti Rest çekti 01:33
Hazırız kazanacağız Hazırız kazanacağız 01:30
Mottomuz konsantrasyon Mottomuz konsantrasyon 01:21
Daha Eski
Arsenal evinde hata yapmadı! Arsenal evinde hata yapmadı! 01:15
Arsenal evinde hata yapmadı! Arsenal evinde hata yapmadı! 01:14
Arda’dan ziyaret Arda’dan ziyaret 01:09
Hermoso hazır kıta Hermoso hazır kıta 00:49
Solari Aslan'a Solari Aslan'a 00:48
Mateta bombası Mateta bombası 00:47