Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, iki sene üst üste gelen şampiyonluğun ardından hedef yükseltti. Bu sezon yeniden Süper Lig şampiyonu olmak istediklerini belirten Buruk, gözünü UEFA Avrupa Ligi'ne dikti. Kupayı kaldırmak istediklerini belirten Buruk, DHA'ya şu ifadeleri kullandı: "Bu sezon Avrupa Ligi'ni kazanmak istiyoruz. Ana hedefimiz final oynamak. Kadromuzu oturtmaya çalışıyoruz. 3 senedir bunu yaşadık, Eylül ayından itibaren yükselişe geçen ve Mayıs'ta şampiyon olan bir Galatasaray oldu.

ICARDİ'Yİ ÖZLÜYORUZ

Şampiyonluklar, başarılar ve faaliyetler önemli. Mauro İcardi de çok önemli şeyler yaptı ve onun şu an olmayışı bir boşluk. İcardi bizim için çok değerli, onu özlüyoruz. Batshuayi oyuna girdiği zaman G.Saray önemli puanlar kazandı. Gomis etkisi gibi oldu diyebilirim. Şu anda Icardi'nin sözleşmesini dondurma gibi bir düşüncemiz yok. Haziran'da mı yoksa Temmuz'da mı dönecek onu bilemiyoruz. Buna göre bir karar vermemiz gerekecek. Doktor raporu burada Icardi için önemli olacak."

Bu sene henüz bir şey başarmadık ve bu sene bizim için çok önemli. Konsantrasyonumuzu bozmadan devam etmek lazım. En yakın rakibimizle aradaki 8 puan farkını önemli bir tuzak olarak görüyorum. Maç kazandıkça birliktelik ve birbirine sarılma oldukça artıyor. Tabii ki galibiyet buradaki en önemli unsurlardan bir tanesi. Şu anda tek düşüncemiz takıma katkı verecek oyuncuları ara dönemde takıma kazandırmak. Ara transfer döneminde en az 2 tane oyuncuyu kadromuza katmayı düşünüyoruz.

OSIMHEN KALMAK İSTİYOR

Osimhen'inbonservisinin alınmasınıhem teknikdirektör olarakhem de taraftarolarak çok isterim.Kendisi sezon sonunakadar bizimle.Osimhen'in görüşüde bu yönde. Oyuncununbu konuda çok üzerine gitmemekgerekiyor. Bu ekonomikaçıdan da doğru değil. Transferdönemi 13 Ocak'ta açılacak. Anaönceliğimiz mevcut kadroyu maçlarahazırlamak. Florya bizim içinnostaljik bir yer. G.Saray'ın yenilenmesi,bir süre yukarı gitmesi,oyuncu motivasyonu için yeni tesisegeçmeliyiz.

MOU GÖNDERMESİ

Mourınho çok şey söyledi ama hatırlamıyorum. Aklımda kalan bir sözü yok. Jesus, Türkiye dışında hep kazandı. İsmail Hoca, geçen sene çok başarılıydı. 99 puan almak önemli bir başarıydı. İkinci oldu ama G.Saray 102 puan aldığı için ikinci oldu. Mourinho, Türkiye için önemli bir şans. Üçü de değerli teknik adamlar. Mourinho'nun önünde ligi bitirmek çok önemli.

GİDİYOR

Ziyech aldığı süreden mutsuz. Büyük ihtimalle, transfer dönemi açıldıktan sonra başka takımlarla görüşecek. Nelsson'un yerinde oynayan oyuncular da iyi oynuyorlar. İdman temposunu yukarıya çıkarması gerekiyor.

MUTSUZ OLACAKTI

Kerem Aktürkoğlu, hep gitmek istiyordu. G.Saray'ı çok seviyor, çok mutluydu ama Avrupa'ya açılmayı da çok istiyordu. Kerem burada kalsa, Benfica'ya gidemese mutsuz olacaktı. Yunus Akgün zaten hepimizin çok beğendiği bir oyuncuydu, hep böyleydi. Yunus komple bir oyuncu. Forma şansı buldu, kendi özgüvenini buldu. İnanılmaz işler çıkarıyor.

İLK HEDEFİM G.SARAY

Şu anda gerçekten çok mutluyum, çok motiveyim. Bu sene ve sonrası için G.Saray ile kazanacağım çok büyük başarılar var. İlk hedefim Galatasaray'da kalıcı olmak, bu başarıları uzun yıllar yakalamak. İlk hedefim bu. İlerisi ne olur, ne biter bilemem. Fatih Hoca çok önemliydi, büyük başarılar yakaladı. Ben de oyuncu ve teknik direktör olarak hizmet ettim.

2-3 YILDIR İZLİYORUM

Mikautadze'yiçok beğeniyorum.2-3 yıldırtakip ettiğimbir oyuncu. Mikautadze,KoloMuani, Skrinar,Kabore, bu oyuncularınhepsi yıldız.Hepsi gelsinistersin. Buradakendi bütçenize,yapınızagöre oyuncu seçmelisiniz.Bir çokmevkide oyuncuseyrediyoruz.Devre arası oyuncualmak kolaydeğil. Kararı başkanımızverecek.

ARTIK YAPI BİTTİ

Arda Turan çok iyi gidiyor. G.Saray'ın gelecekteki önemli teknik direktörlerinden biri olacaktır. Arda sevdiğim bir kardeşim ve başarısı beni mutlu ediyor. Aynı şekilde Selçuk İnan da başarılı geliyor. G.Saray'ın teknik direktör olarak çok önemli şansları var. Burak Yılmaz'ı da beğeniyorum. Artık yapı konuşulmuyor. Artık bitti, konuşmuyor kimse