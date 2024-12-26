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Haberler Galatasaray Kemerburgaz mesajı

Kemerburgaz mesajı

Başkan Özbek, “Futbol kamp tesisimizi ve akademiyi Kemerburgaz’a taşıyoruz. Futbol takımımızla ilgili tesisimiz bitti gibi. Çok kısa süre sonra taşıyacağız” dedi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 06:50
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Kemerburgaz mesajı

Başak Traktör, Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı ile Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı'nın forma sırt sponsoru oldu. RAMS Park'taki imza törenine, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ASKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sami Konukoğlu, Başak Traktör Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Bayramoğlu ile sporcular katıldı. Kemerburgaz'a taşınmaya hazır olduklarını belirten Dursun Özbek, "Florya'daki futbol kamp tesisimizi ve akademiyi Kemerburgaz'a taşıyoruz. Futbol takımımızla ile ilgili tesisimiz bitti gibi. Çok kısa süre sonra taşıyacağız. Akademi binasının da temelini atacağız. Olimpik dallarda tesis eksiğimiz fazla. Stadın yanında basketbol, voleybol, yüzme tesislerimizi getireceğiz" dedi. Özbek, "Bankalar Birliği anlaşmasını sonlandırmak istiyoruz. Faiz yükünden kurtulmak adına yapılandırma anlaşmasını sonlandırmak için faaliyetlerimizin sonu geldik" bilgisini verdi.

TRAKTÖRE DE BINDI

RAMS Park'taki imza töreninin ardından Başkan Dursun Özbek, ASKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sami Konukoğlu ile birlikte traktöre binerek poz verdi.

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