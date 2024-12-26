GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Muslera için olay iddia! İşte yeni takımı
Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarla kontratı haziran ayında bitecek olan Uruguaylı eldiven hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. 38 yaşındaki file bekçisinin yeni takımının belli olduğu öne sürüldü. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Uruguay'da yayın yapan Minuto Uno kanalından Martin Charquero'nun haberine göre; Fernando Muslera, Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından ülkesine dönme kararı aldı.
Bu doğrultuda 38 yaşındaki kaleci, Uruguay'ın köklü kulüplerinden Penarol'un gündemine geldi.
PENAROL GÖRÜŞMELERE BAŞLAYACAK
Penarol'un Muslera ile görüşmelere başlayacağı ve Uruguaylı efsane file bekçisine formasını giydirmeyi plandığı kaydedildi.
13 SENEDE 7 KEZ ŞAMPİYON OLDU
2011'de Lazio'dan Galatasaray'a transfer olan Fernando Muslera, 7 kez S��per Lig şampiyonluğu yaşamıştı.
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