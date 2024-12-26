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Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Muslera için olay iddia! İşte yeni takımı

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Muslera için olay iddia! İşte yeni takımı

Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarla kontratı haziran ayında bitecek olan Uruguaylı eldiven hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. 38 yaşındaki file bekçisinin yeni takımının belli olduğu öne sürüldü. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2024 Perşembe 16:32
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Muslera için olay iddia! İşte yeni takımı

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Muslera için olay iddia! İşte yeni takımı

Cimbom'da ara transfer döneminde gelecek ve gidecek isimler merak edilirken flaş bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Muslera için olay iddia! İşte yeni takımı

Sarı kırmızılıların Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Muslera için olay iddia! İşte yeni takımı

Uruguay'da yayın yapan Minuto Uno kanalından Martin Charquero'nun haberine göre; Fernando Muslera, Galatasaray ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından ülkesine dönme kararı aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Muslera için olay iddia! İşte yeni takımı

Bu doğrultuda 38 yaşındaki kaleci, Uruguay'ın köklü kulüplerinden Penarol'un gündemine geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Muslera için olay iddia! İşte yeni takımı

PENAROL GÖRÜŞMELERE BAŞLAYACAK

Penarol'un Muslera ile görüşmelere başlayacağı ve Uruguaylı efsane file bekçisine formasını giydirmeyi plandığı kaydedildi.

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