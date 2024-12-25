Galatasaray U17 - Fenerbahçe U17 (MAÇ SONUCU ÖZET)

U17 Elit A Ligi'nde bugün oynanan dev derbide Galatasaray U17, ezeli rakibi Fenerbahçe U17'yi 8-1 gibi çarpıcı bir skorla mağlup etti. Karşılaşma, Galatasaray'ın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynandı.

Henüz ilk yarıda bulduğu gollerle önemli bir avantaj yakalayan sarı-kırmızı ekip, devre arasına 4-0 lık üstünlükle girdi.

Maçın ikinci yarısında da oyun disiplininden kopmayan Galatasaray, hücum etkinliğini sürdürerek 4 gol daha buldu. Fenerbahçe U17 takımı ise ikinci yarıda tek golle yanıt verebildi ve maç 8-1 sona erdi.