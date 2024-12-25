TRANSFER HABERİ | Milli yıldız Galatasaray yolunda! İtalyan basını müjdeyi verdi
Devre arası transferleri ile sezonun ikinci yarısında liderliğini sürdürmek isteyen Galatasaray'da Roma'da forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik gelişmesi yaşandı. İşte İtalyan basınının duyurduğu o haber... | SON DAKİKA - GS Spor Haberleri
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Tecrübeki futbolcunun Roma ile kontratı Haziran 2027'de bitse de İtalyan ekibinin yolları ayırmayı düşündüğü için bonservissiz transfer edilmesinin gündemde olduğu belirtildi.
Bu sezon Roma'da 22 resmi maça çıkan 27 yaşındaki sağ bek, 1 asist yaptı.
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