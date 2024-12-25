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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Milli yıldız Galatasaray yolunda! İtalyan basını müjdeyi verdi

TRANSFER HABERİ | Milli yıldız Galatasaray yolunda! İtalyan basını müjdeyi verdi

Devre arası transferleri ile sezonun ikinci yarısında liderliğini sürdürmek isteyen Galatasaray'da Roma'da forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik gelişmesi yaşandı. İşte İtalyan basınının duyurduğu o haber... | SON DAKİKA - GS Spor Haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ | Milli yıldız Galatasaray yolunda! İtalyan basını müjdeyi verdi

Sezonu şampiyon tamamlayarak armaya 5. yıldızı eklemeyi hedefleyen Galatasaray'da transfer dönemi öncesi hazırlıklar hız kazandı.

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TRANSFER HABERİ | Milli yıldız Galatasaray yolunda! İtalyan basını müjdeyi verdi

Sağ bek konusunda kadrosuna takviye düşünen Cimbom'a milli yıldızdan müjdeli haber geldi.

TRANSFER HABERİ | Milli yıldız Galatasaray yolunda! İtalyan basını müjdeyi verdi

İtalyan basınında yer alan haberlerde Roma'nın yollarını ayırmayı düşündüğü Zeki Çelik'in Galatasaray ile anıldığı vurgulandı.

TRANSFER HABERİ | Milli yıldız Galatasaray yolunda! İtalyan basını müjdeyi verdi

Tecrübeki futbolcunun Roma ile kontratı Haziran 2027'de bitse de İtalyan ekibinin yolları ayırmayı düşündüğü için bonservissiz transfer edilmesinin gündemde olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ | Milli yıldız Galatasaray yolunda! İtalyan basını müjdeyi verdi

Bu sezon Roma'da 22 resmi maça çıkan 27 yaşındaki sağ bek, 1 asist yaptı.

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