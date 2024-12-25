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Haberler Galatasaray Özbek’ten birlik mesajı

Özbek’ten birlik mesajı

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, “Sarı-Kırmızı Kareler” ödül töreni ne katıldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2024 Çarşamba 06:50
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Özbek’ten birlik mesajı
1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği tarafından 22. kez düzenlenen "Sarı-Kırmızı Kareler" fotoğraf ve içerik yarışmasının ödül töreni yapıldı. RAMS Park'taki törene Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar ve Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy katıldı. Özbek, "Saha dışında da mücadele etmeliyiz. Saha içinde en önemlisi, camiamızın birliğidir. Bu birlikteliği güzel şekilde sergiledik. Bunun kanıtı son 2 şampiyonluğumuz" dedi.
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