Golcü Aslan

Galatasaray, 17. hafta sonunda Süper Lig'de 47 kez fileleri havalandırarak, 19 takım arasında en skorer ekip oldu. Son 2 sezonun şampiyonu Cimbom'da 12 futbolcu 45 gol attı. Lider Aslan; Adana Demirspor, Kayserispor ve Ç.Rizespor'a 5'er, Trabzonspor'a 4, Kasımpaşa, Gaziantep, Fenerbahçe, Antalyaspor, Samsunspor ve Sivasspor'a 3'er, Hatayspor, Eyüpspor, Konyaspor ve Beşiktaş'a 2'şer, Alanyaspor ile Bodrum FK'ye 1'er gol attı. Cımbom, bu sene duran toplardan 7 gol buldu. Gabriel Sara'nın kullandığı duran toplarda yıldızlaşan sarı-kırmızılı ekibin ligde attığı 47 golün 7'si bu şekilde geldi. Duran toplardan Sanchez ve Osimhen 2'şer kez, Abdülkerim ve Icardi de 1'er kez fileleri sarstı. Ligin 16. haftasındaki Trabzonspor maçında da Sara'nın kullandığı serbest vuruşta rakip oyunculardan Ali Şahin Yılmaz, topu kendi ağlarına gönderdi.

İLK 30 DAKİKA

Sarı-kırmızılı ekip, ligde attığı gollerin 18'ini ilk 30 dakikada kaydetti. Karşılaşmalara hızlı başlayan Galatasaray, Süper Lig'de bulduğu 47 golün 18'ini ilk 30 dakikada attı. İlk yarılarda 25 kez fileleri havalandıran Cimbom, ikinci yarılarda da 22 gol kaydetti. Ayrıca sarı-kırmızılı ekip, ilk yarılarda sadece 6 gol yerken, ikinci yarılarda 13 kez topu ağlarında gördü.

11 MAÇTA 9 GOL ATTI

Galatasaray'da Süper Lig'in ilk yarısında rakip fileleri en fazla sarsan isim Victor Osimhen oldu. Sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan yıldız futbolcu, ligde çıktığı 11 maçta 9 gol kaydetti. Osimhen'i 8 golle Barış Alper Yılmaz, 5'er golle de Yunus Akgün ile Michy Batshuayi takip etti.