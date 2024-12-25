Galatasaray resmi teklifi sundu! Georges Mikautadze transferinde flaş gelişme
Galatasaray'de devre arası transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Hücum hattına yapılacak takviye ile sezonun ikinci yarısında taraftarlarına şampiyonluk müjdelemek isteyen sarı kırmızılılarda gündem Georges Mikautadze. Florya yönetiminin oyuncu için sunduğu resmi teklif ortaya çıktı. İşte o rakam... | SON DAKİKA - GS Spor Haberleri
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2024 Çarşamba 18:14 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2024 Çarşamba 18:23
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Florya yönetiminin oyuncu için 17 milyon Euro + bonus içeren bir teklif sunduğu fakat Fransa temsilcisinin bu rakamı 24 yaşındaki futbolcunun transferi için yeterli görmediği belirtildi.
Bu sezon 21 maçta 7 gol kaydeden Mikautadze, Galatasaray'a gelmeye sıcak bakarken oyuncu için Lyon'un 20 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif beklediği aktarıldı.
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