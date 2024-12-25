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Haberler Galatasaray Galatasaray resmi teklifi sundu! Georges Mikautadze transferinde flaş gelişme

Galatasaray resmi teklifi sundu! Georges Mikautadze transferinde flaş gelişme

Galatasaray'de devre arası transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Hücum hattına yapılacak takviye ile sezonun ikinci yarısında taraftarlarına şampiyonluk müjdelemek isteyen sarı kırmızılılarda gündem Georges Mikautadze. Florya yönetiminin oyuncu için sunduğu resmi teklif ortaya çıktı. İşte o rakam... | SON DAKİKA - GS Spor Haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2024 Çarşamba 18:14 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2024 Çarşamba 18:23
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray resmi teklifi sundu! Georges Mikautadze transferinde flaş gelişme

Devre arasında yıldız bir santrforu renklerine bağlayarak hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'da bir numaralı hedef Georges Mikautadze.

Galatasaray resmi teklifi sundu! Georges Mikautadze transferinde flaş gelişme

Fransa Ligue 1 ekibi Olympique Lyon ile Gürcü oyuncu için görüşmelere devam eden sarı kırmızılıların sunduğu resmi teklif duyuruldu.

Galatasaray resmi teklifi sundu! Georges Mikautadze transferinde flaş gelişme

İtalyan futbol gazetecisi Fabrizio Romano, Lyon'un oyuncu için Galatasaray'dan ilk resmi teklifi aldığını açıkladı.

Galatasaray resmi teklifi sundu! Georges Mikautadze transferinde flaş gelişme

Florya yönetiminin oyuncu için 17 milyon Euro + bonus içeren bir teklif sunduğu fakat Fransa temsilcisinin bu rakamı 24 yaşındaki futbolcunun transferi için yeterli görmediği belirtildi.

Galatasaray resmi teklifi sundu! Georges Mikautadze transferinde flaş gelişme

Bu sezon 21 maçta 7 gol kaydeden Mikautadze, Galatasaray'a gelmeye sıcak bakarken oyuncu için Lyon'un 20 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif beklediği aktarıldı.

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